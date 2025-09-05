Многолетник с железной выносливостью: цветет с июня по сентябрь

Гвоздика — многолетник с железной выносливостью. Ее преимущества: морозостойкость до –40 °C, засухоустойчивость, способность расти на бедных почвах, устойчивость к болезням и длительное цветение с июня по сентябрь.

Ароматные цветы с резными лепестками привлекают бабочек и идеально стоят в срезке. Подзимняя посадка (октябрь — ноябрь) гарантирует естественную стратификацию и ранние всходы: посейте семена в промерзшую землю на глубину 1 см, присыпьте смесью песка и торфа, укройте лапником для снегозадержания.

Весной снимите укрытие — и к маю вы получите крепкие сеянцы, которые зацветут в первый же год. Гвоздика не требует подкормок, частого полива и омоложения до 5–6 лет, образуя плотные куртины, подавляющие сорняки.

