05 сентября 2025 в 22:16

Многолетник с железной выносливостью: цветет с июня по сентябрь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гвоздика — многолетник с железной выносливостью. Ее преимущества: морозостойкость до –40 °C, засухоустойчивость, способность расти на бедных почвах, устойчивость к болезням и длительное цветение с июня по сентябрь.

Ароматные цветы с резными лепестками привлекают бабочек и идеально стоят в срезке. Подзимняя посадка (октябрь — ноябрь) гарантирует естественную стратификацию и ранние всходы: посейте семена в промерзшую землю на глубину 1 см, присыпьте смесью песка и торфа, укройте лапником для снегозадержания.

Весной снимите укрытие — и к маю вы получите крепкие сеянцы, которые зацветут в первый же год. Гвоздика не требует подкормок, частого полива и омоложения до 5–6 лет, образуя плотные куртины, подавляющие сорняки.

Ранее был назван многолетник, который быстро приживается и нуждается в подкормке один раз в год.

Дарья Иванова
Д. Иванова
