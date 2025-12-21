Новый год-2026
21 декабря 2025 в 23:23

Забудьте о хлопотах с однолетниками: этот многолетний куст цветет пушистыми метелками все лето

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если вы ищете идеальный многолетник для сада мечты, который будет десятилетиями радовать глаз пышным цветением, не проявляя агрессии, обратите внимание на астильбу. Этот куст цветет пушистыми метелками все лето.

Астильба образует изящные, объемные кусты ажурной листвы, над которыми с июня по август парят пушистые метелки соцветий всех оттенков розового, красного, белого и сиреневого. В отличие от активно расползающихся по участку растений, астильба ведет себя благородно: она медленно наращивает куртину, сохраняя аккуратную форму и не захватывая территорию соседей.

Ее главный секрет — любовь к влаге и тенистым местам, что делает ее незаменимой для украшения тех уголков сада, где солнцелюбивые растения чувствуют себя неуютно. Она морозостойка, практически не болеет и с каждым годом становится только пышнее и краше. Забудьте о хлопотах с однолетниками! Посадив астильбу один раз, вы на многие годы обеспечите своему саду эффектный и неизменно декоративный вид без лишних хлопот.

Ранее был назван цветок — мечта каждого дачника: переживет любую жару и ураган.

Проверено редакцией
цветы
многолетники
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
