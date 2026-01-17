Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 23:15

Вы забудете про рассаду: этот однолетник сеют в грязь и получают шикарный цветник

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Весной, пока дачники только планируют посадки, можно посеять однолетник, который гарантированно зацветет к началу лета. С ним вы забудете про рассаду — этот цветок сеют в грязь и получают шикарный цветник!

Идеальный выбор для «ленивой» клумбы — календула. Это неприхотливое растение можно посадить, рассыпав семена по грунту в конце апреля или начале мая. Семена хорошо всходят, сеянцы не боятся легких заморозков. К вашему следующему приезду на дачу в июне календула уже раскроет свои яркие оранжевые или желтые «солнышки».

Она будет цвести все лето, не требуя особого ухода, и даже отпугнет некоторых вредителей от соседних растений. Просто разбросайте семена на солнечном месте и слегка заделайте их в почву, дальше останется только любоваться результатом.

Ранее был назван многолетник, который взрывается цветом уже в первый сезон посадки.

Проверено редакцией
дачи
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО успешно отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Голикова и Кириенко вручили государственные награды трем актерам
В Ленинградский зоопарк перевезли двух редких экзотических птиц
Число аварий с каршерингом в Москве заметно снизилось
Петергоф: от военных руин к былому великолепию
Подъезд дома в Киеве оброс льдом изнутри
«Звезда Чистой Земли»: на Шри-Ланке нашли самый большой в мире сапфир
Значительная часть Запорожской области осталась без света из-за атаки ВСУ
Москвич бросил на улице спящего ребенка и ушел в кафе
«Пришло время»: Трамп раскрыл планы по Ирану
ВС РФ в результате стремительного наступления освободили Прилуки
Евросоюз нарастил импорт российского чая
«Особые личностные отношения»: Медведчук о связях Зеленского и Ермака
В Таллине нашли уникальную реликвию возрастом 650 лет
Почему свечи за упокой нельзя ставить с остальными: храмовая традиция
«Лакмусовая бумажка»: глава ФКС России о санкциях от Зеленского
Самосвал влетел в пешеходный мост и «встал на дыбы»
Зоосад блокадного Ленинграда: спасение животных, история бегемота Красавицы
Климатолог рассказал, как сильно выросла средняя температура в России
Как в столовой СССР — подлива для котлет с томатной пастой
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.