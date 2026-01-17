Вы забудете про рассаду: этот однолетник сеют в грязь и получают шикарный цветник

Вы забудете про рассаду: этот однолетник сеют в грязь и получают шикарный цветник

Весной, пока дачники только планируют посадки, можно посеять однолетник, который гарантированно зацветет к началу лета. С ним вы забудете про рассаду — этот цветок сеют в грязь и получают шикарный цветник!

Идеальный выбор для «ленивой» клумбы — календула. Это неприхотливое растение можно посадить, рассыпав семена по грунту в конце апреля или начале мая. Семена хорошо всходят, сеянцы не боятся легких заморозков. К вашему следующему приезду на дачу в июне календула уже раскроет свои яркие оранжевые или желтые «солнышки».

Она будет цвести все лето, не требуя особого ухода, и даже отпугнет некоторых вредителей от соседних растений. Просто разбросайте семена на солнечном месте и слегка заделайте их в почву, дальше останется только любоваться результатом.

Ранее был назван многолетник, который взрывается цветом уже в первый сезон посадки.