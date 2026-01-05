Забудьте про годы ожидания: этот многолетник взрывается цветом уже в первый сезон посадки

Забудьте про годы ожидания: этот многолетник взрывается цветом уже в первый сезон посадки

Садоводы, уставшие ждать по несколько лет, пока цветы наберут силу, для вас есть решение — экспресс-многолетники. Среди них настоящим лидером по скорости и неприхотливости является гайлардия. Этот многолетник взрывается цветом уже в первый сезон посадки!

Эта «солнечная ромашка» с лепестками в огненных оттенках желтого, оранжевого и красного отличается феноменальной скоростью роста. Ключ к успеху — ранний посев на рассаду в конце зимы или марте. Хотя в первый год куст будет компактнее, а цветение — не таким обильным, как у взрослых растений, вы гарантированно увидите первые яркие соцветия уже в середине лета.

Гайлардия абсолютно неприхотлива: она обожает солнце, засухоустойчива и не терпит переувлажнения. Достаточно посадить ее в хорошо дренированную почву и изредка рыхлить землю — и она будет неустанно цвести до самых заморозков, привлекая в сад бабочек. Забудьте про годы ожидания!

Ранее был назван цветок, который не доставит хлопот: выстоит и в ураган, и под палящим солнцем.