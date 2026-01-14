Многолетник, который украсит участок даже зимой: если сейчас в вашем саду хмуро, запомните его и посадите весной

Многие садоводы, смотря зимой на свой сад, впадают в уныние. А ведь есть интересные культуры, которые способны даже в холодное время дарить радость. Бадан относится к числу немногих многолетников, сохраняющих декоративность в холодный сезон, однако его зимняя красота не в цветах, а в листве. Главная ценность бадана — плотные, кожистые вечнозеленые листья. Зимой они не отмирают, как у большинства травянистых растений, а остаются на поверхности почвы. Под снегом листья выглядят свежими и аккуратными, а при бесснежной зиме приобретают темно-зеленый, бронзовый или бордовый оттенок. Именно эта смена окраски и создает декоративный эффект, особенно в тенистых местах, где зимой сад обычно выглядит пустым.

С точки зрения устойчивости бадан действительно надежен: взрослые растения без проблем переносят морозы до −30–35 °C, не требуют укрытия и хорошо зимуют даже в регионах с резкими перепадами температур. Он предпочитает полутень и влажную почву, но благодаря мощным корневищам способен переживать и кратковременную засуху.

Весной бадан быстро «просыпается» и зацветает одним из первых. В мае над розетками листьев появляются розовые, лиловые или белые соцветия на крепких цветоносах. После цветения растение остается декоративным весь сезон и может расти на одном месте до 8–10 лет без пересадки.

Бадан не делает сад ярким зимой в привычном смысле, но он структурирует пространство, сохраняет зеленые акценты и создает ощущение ухоженности в тот период, когда большинство растений исчезает. Именно поэтому его ценят в теневых садах, приствольных кругах и ландшафтных композициях «без лишних хлопот».

