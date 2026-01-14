Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 03:46

Цветет бутонами и в ливень, и в засуху, не боится ни жары, ни холода, растет сам по себе: цветок на века

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для дачников, уставших от того, что капризы погоды губят цветение, есть решение — эхинацея пурпурная. Этот цветок на века! Он растет сам по себе, цветет бутонами и в ливень, и в засуху, не боится ни жары, ни холода.

Этот многолетник — настоящий боец, который будет стабильно радовать вас бутонами и цветами независимо от того, что приготовило лето. Его мощная стержневая корневая система глубоко уходит в землю, что позволяет растению стойко переносить засуху и добывать влагу тогда, когда другие цветы уже поникли. В то же время его крепкие, жесткие цветоносы не полегают от сильного ветра и проливного дождя, что часто губит более нежные культуры.

Эхинацея начинает цвести в июле и продолжает выпускать новые бутоны до самых заморозков, привлекая в сад бабочек и пчел. Она абсолютно неприхотлива, не требует частых поливов, подкормок и особого ухода.

Ранее был назван цветок, который можно посеять в снег и получить яркую клумбу в конце мая.

Проверено редакцией
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
