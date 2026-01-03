Сеешь в снег, получаешь яркую клумбу в конце мая: этот цветок гарантированно приживется

Садоводы, желающие получить цветущую клумбу максимально рано, могут провести посев цветов уже в марте по снегу. Идеальным кандидатом для такой посадки является однолетний василек. Этот цветок гарантированно приживется.

Василек — холодостойкое растение, семена которого могут прорастать уже при температуре почвы +5–8 °C и выдерживать возвратные заморозки. Посев проводят, когда в марте выпадает свежий, рыхлый снег толщиной 10–15 см. Семена необходимо густо рассыпать прямо поверх него. Тающий снег втянет семена в почву на нужную глубину, обеспечив необходимый контакт с землей и влагой.

Васильки, посеянные таким образом, взойдут одними из первых, как только прогреется земля, и зацветут уже в конце мая — начале июня. Растения получатся закаленными, с мощной корневой системой. Этот способ подходит и для других холодостойких однолетников с коротким периодом вегетации, таких как календула, космея или однолетние астры. Сеешь в снег, получаешь яркую клумбу в конце мая.

