Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 23:00

Пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой: чудо-многолетник

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если ищете цветок, который будет радовать красотой, но при этом не потребует от вас ни времени, ни сил, ваш выбор — это тысячелистник. Он пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой.

Этот чудо-многолетник — настоящий чемпион по выживанию и неприхотливости. Он прекрасно чувствует себя на самых бедных, каменистых, песчаных и сухих почвах, где другие растения просто не выживут. Его секрет — мощная, глубоко проникающая корневая система, которая добывает влагу и минимальные питательные вещества из глубоких слоев земли. Тысячелистник не только не нуждается в подкормках, но и может страдать от избытка плодородия — на слишком богатых почвах он начинает «жировать», наращивая зелень в ущерб цветению.

С июня и до самых заморозков он образует щитковидные соцветия всевозможных оттенков: от классического белого и нежно-розового до солнечно-желтого, ярко-красного и сиреневого.

Ранее был назван цветок для занятых: посадил весной и забыл, а он цветет без ухода и полива.

Проверено редакцией
Читайте также
Многолетник, который украсит участок даже зимой: если сейчас в вашем саду хмуро, запомните его и посадите весной
Общество
Многолетник, который украсит участок даже зимой: если сейчас в вашем саду хмуро, запомните его и посадите весной
Забудьте о банальных петуниях и бархатцах: этот цветок превратит ваш участок в сказку
Общество
Забудьте о банальных петуниях и бархатцах: этот цветок превратит ваш участок в сказку
Россиянам объяснили, как правильно высаживать деревья на дачном участке
Общество
Россиянам объяснили, как правильно высаживать деревья на дачном участке
Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту
Общество
Герань зимой: как спасти любимый цветок от «сезонной хандры» и сохранить его красоту
Недорогой многолетник, который выдержит -40 °C и будет цвести до осени: неприхотлив и растет на любых почвах
Общество
Недорогой многолетник, который выдержит -40 °C и будет цвести до осени: неприхотлив и растет на любых почвах
цветы
дачи
растения
многолетники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директора ялтинской школы незаконно задержали при посещении Киева
Больничные в 2026-м: как изменились размеры выплат, когда выгодно брать
«Предпочитают мир»: европейцы устали от конфликта с Россией
В США заметили сигнал, который Россия подала Западу «Орешником»
МИД Дании заявил, что две сильнейшие державы не угрожают Гренландии
«Произошло возгорание энергообъекта»: ВСУ атаковали территорию ЛНР
Средства ПВО сбили 39 дронов ВСУ над российскими регионами за семь часов
Задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина
Кейт Миддлтон готовится к коронации своего супруга — принца Уильяма
Банковские карты подпали под НДС: что это значит для россиян
«112»: тело футболиста Адамса нашли в Звенигороде
Зеленский заявил, что на Украине введут режим ЧС в энергетике
«Студенты его обожали»: каким был ректор Школы-студии МХАТ Золотовицкий
«Наделают полные штаны дерьма»: Медведев о будущем Гренландии
Суд вынес решение по «сладкому» делу одного из самых влиятельных блогеров
Редкий лесной кот забрел во двор к жителю Приамурья и попал на видео
Вэнс и Рубио начали встречу с главами МИД Дании и Гренландии
«Без романов на площадке»: кадры со съемок нового «Ледникового периода»
Тимошенко все? Уголовнице грозит новый срок — чем не угодила Западу
Власти ФРГ отреагировали на план Трампа по иранским пошлинам
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.