Пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой: чудо-многолетник

Если ищете цветок, который будет радовать красотой, но при этом не потребует от вас ни времени, ни сил, ваш выбор — это тысячелистник. Он пышно цветет все лето без единой подкормки, довольствуясь только дождевой водой.

Этот чудо-многолетник — настоящий чемпион по выживанию и неприхотливости. Он прекрасно чувствует себя на самых бедных, каменистых, песчаных и сухих почвах, где другие растения просто не выживут. Его секрет — мощная, глубоко проникающая корневая система, которая добывает влагу и минимальные питательные вещества из глубоких слоев земли. Тысячелистник не только не нуждается в подкормках, но и может страдать от избытка плодородия — на слишком богатых почвах он начинает «жировать», наращивая зелень в ущерб цветению.

С июня и до самых заморозков он образует щитковидные соцветия всевозможных оттенков: от классического белого и нежно-розового до солнечно-желтого, ярко-красного и сиреневого.

Ранее был назван цветок для занятых: посадил весной и забыл, а он цветет без ухода и полива.