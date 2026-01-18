Один цветок вместо десяти: это растение цветет так пышно, что заменит целую клумбу

Если вы мечтаете о цветнике, но не хотите возиться с десятками растений, есть решение — один цветок, который цветет так пышно, что заменит целую клумбу. Речь идет о петунии, особенно ее ампельных или каскадных сортах.

Это растение — настоящая звезда летнего сада, с начала июня и до самых заморозков оно усыпано сотнями ярких граммофончиков, создавая густое, сплошное цветочное облако. Петуния обладает феноменальной энергией роста, быстро образуя объемные кусты или длинные, до метра, побеги, свисающие из подвесных кашпо. Ее палитра включает все оттенки: от белоснежного и нежно-розового до глубокого пурпурного, фиолетового и синего.

Секрет пышности — в правильном уходе: сажайте ее на самое солнечное место в питательный грунт, регулярно поливайте и, что самое важное, еженедельно подкармливайте комплексным удобрением для цветущих растений. Прищипка молодых побегов стимулирует кущение, а удаление увядших цветков поддерживает безупречный вид. Посадите один цветок вместо десяти и радуйтесь цвету!

