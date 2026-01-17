Снег еще не сошел? Разбросайте эти семена для суперраннего цветения вашей клумбы

Снег еще не сошел, а вам не терпится начать садовый сезон? Март — лучшее время для посева! Есть проверенный и простой способ, который не требует никакой рассады — ранний весенний посев прямо в грунт.

Этот метод подходит для холодостойких однолетников, семена которых не боятся холода и прорастают при низких температурах. Например — календула. Ее крупные семена можно сеять ранней весной, едва сойдет снег или даже по снежному насту. Просто разбросайте семена в заранее подготовленные с осени бороздки или прямо по поверхности и слегка присыпьте землей. Они дождутся подходящего тепла и взойдут одними из первых, радуя жизнерадостными оранжевыми и желтыми цветами уже в начале лета.

Этот способ хорош и для других неприхотливых цветов: васильков, эшшольции, львиного зева или космеи. Разбросайте эти семена для суперраннего цветения вашей клумбы. Главное правило — сеять нужно по мерзлой земле и сухими семенами, чтобы они не проклюнулись преждевременно во время оттепели.

Ранее был назван цветок для занятых: посадил весной и забыл, а он цветет без ухода и полива.