Приехали на дачу раз в месяц — и сад цветет: три цветка для занятых — растут при минимальном уходе

Мечтаете о красиво цветущем саде, но бываете на даче лишь наездами? Присмотритесь к эти трем цветам. Они растут при минимальном уходе и поливе.

Герань крупнокорневищная — многолетник, которому достаточно всего одного полива и одной подкормки в месяц, чтобы радовать вас пышным цветением. Это растение накапливает влагу в мясистых корневищах, поэтому прекрасно переносит засуху и не требует частого полива. С мая по июнь герань покрывается множеством ярких розово-пурпурных цветков, а ее ароматная листва сохраняет декоративность весь сезон.

Другой идеальный кандидат — молодило, или каменная роза, которое вообще не нуждается в поливе и подкормках, но при этом образует причудливые розетки и цветет раз в сезон красивыми звездчатыми цветами.

А очиток видный зацветает осенью и довольствуется редкими поливами, радуя яркими розовыми соцветиями до снега. Эти растения — настоящая находка для занятых дачников. Приехали на дачу раз в месяц — и сад цветет!

Ранее были названы цветы для начинающих дачников: вырастают из семян, не доставляют хлопот.

Читайте также
Лаваш не нужен: мешаю кефир с мукой, добавляю зелень и колбасу — через 5 минут готов завтрак мечты
Лаваш не нужен: мешаю кефир с мукой, добавляю зелень и колбасу — через 5 минут готов завтрак мечты
Цветы круглый год: 3 многолетника-трансформера — зимой с вами дома, а летом в саду
Цветы круглый год: 3 многолетника-трансформера — зимой с вами дома, а летом в саду
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аметисты»: яйца в стиле прованс покорят всех
Опускаю яйца в раствор — через 5 минут на столе нежные «аметисты»: яйца в стиле прованс покорят всех
Забор утонет в цветах уже в июле: что посадить весной для быстрого вертикального озеленения
Забор утонет в цветах уже в июле: что посадить весной для быстрого вертикального озеленения
Посадили весной — любуетесь в июле: три цветка, которые зацветут уже через два месяца
Посадили весной — любуетесь в июле: три цветка, которые зацветут уже через два месяца
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

