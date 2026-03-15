Приехали на дачу раз в месяц — и сад цветет: три цветка для занятых — растут при минимальном уходе

Мечтаете о красиво цветущем саде, но бываете на даче лишь наездами? Присмотритесь к эти трем цветам. Они растут при минимальном уходе и поливе.

Герань крупнокорневищная — многолетник, которому достаточно всего одного полива и одной подкормки в месяц, чтобы радовать вас пышным цветением. Это растение накапливает влагу в мясистых корневищах, поэтому прекрасно переносит засуху и не требует частого полива. С мая по июнь герань покрывается множеством ярких розово-пурпурных цветков, а ее ароматная листва сохраняет декоративность весь сезон.

Другой идеальный кандидат — молодило, или каменная роза, которое вообще не нуждается в поливе и подкормках, но при этом образует причудливые розетки и цветет раз в сезон красивыми звездчатыми цветами.

А очиток видный зацветает осенью и довольствуется редкими поливами, радуя яркими розовыми соцветиями до снега. Эти растения — настоящая находка для занятых дачников. Приехали на дачу раз в месяц — и сад цветет!

