Белый налет в цветочных горшках: как спасти растения от плесени простыми средствами

Неожиданный белый пушок на земле в цветочном горшке может серьезно навредить вашим зеленым любимцам. Эта плесень не только портит вид растения, но и мешает корням дышать, постепенно ослабляя его. К счастью, справиться с ней можно с помощью простых и доступных средств, которые есть в каждом доме.

При первых признаках плесени снимите верхний слой зараженной земли и слегка разрыхлите почву для доступа воздуха. Хорошо помогает полив слабым раствором лимонной кислоты или марганцовки, который создает неблагоприятную среду для грибка. Обязательно давайте земле просохнуть между поливами и не заливайте растение.

Для профилактики можно добавить в грунт немного древесного угля или положить на поверхность почвы керамзит, который будет впитывать лишнюю влагу. Эти несложные действия помогут поддерживать здоровый микроклимат для ваших цветов и предотвратят появление нежелательного налета в будущем.

