05 ноября 2025 в 12:00

Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь

Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь Не обрезали? Узнайте, как спасти свой сад без лишних хлопот и потерь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Очень часто не удается провести все работы в саду или на даче вовремя. Поэтому многие мероприятия переносятся на поздний срок. Не стоит унывать, если обрезка гортензий, роз и винограда затянулась — эти растения еще можно сохранить. Как спасти растения, если вы не успели обрезать по осени, и что важно знать, чтобы минимизировать риски?

Как спасти гортензии

Если гортензии не обрезаны, не нужно сожалеть. Главное — убрать засохшие и больные побеги, слабую и прикорневую поросль. Важно максимально проредить куст и убрать цветочные «шапки», которые могут сломать ветки зимой. Весной, как только сойдет снег, внимательно осмотрите побеги и удаляйте все подмерзающие и сухие части. Для гортензии крупнолистной — только аккуратно уберите соцветия, не повреждая почки, чтобы не лишить цветения. Замульчируйте приствольный круг органикой, чтобы защитить корни от морозов и влаги.

Как спасти розы

Розы не страшно не обрезать осенью, особенно если вы успели их окучить или укрыть. Если работы не были произведены, важно убрать сухие соцветия, поврежденные и больные ветки. Весной сразу после схода снега сделайте санитарную обрезку: все подмерзшие побеги удаляйте до здоровой древесины, а если подмерзание доходит до прививки, оставляйте хотя бы один здоровый отросток. Поливайте и утепляйте приствольный круг — это поможет растениям быстрее войти в сезон.

Как спасти растения, если вы не успели обрезать по осени гортензии, розы и виноград? Как спасти растения, если вы не успели обрезать по осени гортензии, розы и виноград? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как спасти виноград

Виноград тоже не пропал, если обрезку не успели провести. Главное — укрыть его до морозов. Весной до начала сокодвижения (март–апрель) удаляйте все слабые, больные и тонкие побеги, укоротите плодовую лозу до 8–15 почек. Если не укрывали, в начале сезона уложите лозы и укройте временным материалом, чтобы избежать сильного мороза. Весной обрезка будет особенно важна, чтобы сформировать здоровый куст на следующий год.

Общий совет садоводам

В ноябре можно спасти и укрыть розы, уложить и защитить виноград, удалить поврежденные ветки, провести влагозарядковый полив и мульчирование. Это не только защитит растения, но и ускорит их восстановление весной. Как спасти растения, если вы не успели обрезать их по осени, — главное не опускать руки, а действовать поэтапно и внимательно отслеживать состояние кустов.

Валентина Еремеева
