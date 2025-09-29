Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 08:30

Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая

Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теплица — настоящее спасение для каждого, кто хочет получить ранний или круглогодичный урожай овощей, ягод и зелени. В закрытом грунте отлично растут помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, редис, салаты, клубника и даже теплолюбивая малина. Это идеальное место для выращивания рассады, защиты растений от заморозков и получения экологически чистых продуктов для семьи. Однако чтобы радоваться урожаю весной и летом, ставить теплицу на участке лучше осенью, когда почва плотнее, а стройматериалы в магазинах — доступнее!

Современные теплицы чаще всего покрываются сотовым поликарбонатом — легким и прочным пластиком с воздушными прослойками, которые отлично удерживают тепло.

Чем хорош современный пластик?

Популярность теплиц из поликарбоната легко объяснить их преимуществами: они обладают высокой прочностью и выдерживают снеговые нагрузки. Материал отлично рассеивает солнечный свет, защищая растения от ожогов. А еще поликарбонат легче стекла и проще в монтаже. Наконец, он имеет долгий срок службы.

Почему важно ориентировать теплицу по сторонам света

Установка теплицы из поликарбоната с правильной ориентацией по сторонам света — ключ к обильному урожаю и здоровью растений. От этого напрямую зависит количество солнечных лучей и ультрафиолета, которые получат ваши растения. При неправильном расположении парника культуры будут страдать от нехватки солнца, что приведет к слабому росту и низкому плодоношению. Идеальной ориентацией для арочной теплицы считается направление конька (самой высокой части) с севера на юг. Так солнце будет равномерно освещать теплицу в течение всего дня. Для двускатных моделей лучшим вариантом часто является ориентация скатов на восток и запад.

Установка теплицы из поликарбоната: как правильно ориентировать по сторонам света Установка теплицы из поликарбоната: как правильно ориентировать по сторонам света Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секреты установки

Чтобы выполнить установку теплицы из поликарбоната с правильной ориентировкой ее по сторонам света, следуйте простому алгоритму.

  1. Для начала определите на своем участке место, которое большую часть дня освещено солнцем, вдали от высоких деревьев и построек.

  2. С помощью компаса отметьте направление «север — юг».

  3. Расположите каркас будущей теплицы так, чтобы ее торцы смотрели на север и юг, а длинные боковые стороны — на восток и запад. Это обеспечит максимальное проникновение солнечных лучей.

Помимо ориентации важно подготовить фундамент или основание для устойчивости конструкции. После монтажа продумайте систему вентиляции (форточки) и полива. Эти шаги сделают вашу теплицу по-настоящему эффективной. Следуя нашим нехитрым советам, вы создадите идеальные условия для роста ваших растений и гарантированно получите щедрый урожай.

Ранее мы делились с вами советом, как подготовить в зиму грядки в теплице и на открытом грунте.

Читайте также
Когда готовить сад к зиме, что нужно сделать каждому дачнику
Общество
Когда готовить сад к зиме, что нужно сделать каждому дачнику
Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»
Общество
Как защитить теплицу от фитофтороза на следующий год: проверенный осенний способ с содой и «Фитоспорином»
Осенняя обработка сада: чем, когда и как опрыскивать деревья и кустарники
Семья и жизнь
Осенняя обработка сада: чем, когда и как опрыскивать деревья и кустарники
Три способа сохранить урожай огурцов: не пропадут и будут храниться до двух недель
Общество
Три способа сохранить урожай огурцов: не пропадут и будут храниться до двух недель
Дачникам рассказали, как правильно утилизировать садовый мусор
Life Style
Дачникам рассказали, как правильно утилизировать садовый мусор
дача
теплицы
садоводы
урожай
дачники
советы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.