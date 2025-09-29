Правильная ориентация теплицы по сторонам света: секрет богатого урожая

Теплица — настоящее спасение для каждого, кто хочет получить ранний или круглогодичный урожай овощей, ягод и зелени. В закрытом грунте отлично растут помидоры, огурцы, баклажаны, перцы, редис, салаты, клубника и даже теплолюбивая малина. Это идеальное место для выращивания рассады, защиты растений от заморозков и получения экологически чистых продуктов для семьи. Однако чтобы радоваться урожаю весной и летом, ставить теплицу на участке лучше осенью, когда почва плотнее, а стройматериалы в магазинах — доступнее!

Современные теплицы чаще всего покрываются сотовым поликарбонатом — легким и прочным пластиком с воздушными прослойками, которые отлично удерживают тепло.

Чем хорош современный пластик?

Популярность теплиц из поликарбоната легко объяснить их преимуществами: они обладают высокой прочностью и выдерживают снеговые нагрузки. Материал отлично рассеивает солнечный свет, защищая растения от ожогов. А еще поликарбонат легче стекла и проще в монтаже. Наконец, он имеет долгий срок службы.

Почему важно ориентировать теплицу по сторонам света

Установка теплицы из поликарбоната с правильной ориентацией по сторонам света — ключ к обильному урожаю и здоровью растений. От этого напрямую зависит количество солнечных лучей и ультрафиолета, которые получат ваши растения. При неправильном расположении парника культуры будут страдать от нехватки солнца, что приведет к слабому росту и низкому плодоношению. Идеальной ориентацией для арочной теплицы считается направление конька (самой высокой части) с севера на юг. Так солнце будет равномерно освещать теплицу в течение всего дня. Для двускатных моделей лучшим вариантом часто является ориентация скатов на восток и запад.

Установка теплицы из поликарбоната: как правильно ориентировать по сторонам света Фото: Shutterstock/FOTODOM

Секреты установки

Чтобы выполнить установку теплицы из поликарбоната с правильной ориентировкой ее по сторонам света, следуйте простому алгоритму.

Для начала определите на своем участке место, которое большую часть дня освещено солнцем, вдали от высоких деревьев и построек. С помощью компаса отметьте направление «север — юг». Расположите каркас будущей теплицы так, чтобы ее торцы смотрели на север и юг, а длинные боковые стороны — на восток и запад. Это обеспечит максимальное проникновение солнечных лучей.

Помимо ориентации важно подготовить фундамент или основание для устойчивости конструкции. После монтажа продумайте систему вентиляции (форточки) и полива. Эти шаги сделают вашу теплицу по-настоящему эффективной. Следуя нашим нехитрым советам, вы создадите идеальные условия для роста ваших растений и гарантированно получите щедрый урожай.

