Садовод дала советы, как правильно обработать теплицу осенью

Для дезинфекции теплицы в осенний период лучше использовать средства на основе йода, заявила «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Обработку также можно провести с помощью крепкого раствора темного хозяйственного мыла.

Для этого можно использовать любой фунгицид, предназначенный для обеззараживания почвы. Либо подойдут препараты на основе йода, но после них теплица обязательно должна проветриваться трое суток, чтобы вредные для человека пары ушли, — уточнила Воронова.

Она добавила, что обрабатывать важно не только стекла теплицы, но и детали каркаса. Кроме того, следует подготовить почву для следующего года — можно использовать удобрения с пометкой «осенние» или обычный компост.

Ранее садовод Светлана Самойлова заявила, что деревья плодовых культур обрезают в октябре, чтобы они лучше давали урожай в следующем сезоне. По ее словам, листья закрывают доступ к солнцу. Она отметила, что также полезно обрезать некоторые многолетние цветы.