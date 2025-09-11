Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 15:52

Стало известно, зачем в октябре подрезать деревья и кустарники

Садовод Самойлова: обрезать деревья в октябре нужно, чтобы они лучше плодоносили

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Деревья плодовых культур обрезают в октябре, чтобы они лучше давали лучший урожай в следующем сезоне, рассказала NEWS.ru блогер и садовод Светлана Самойлова. По ее словам, листья закрывают доступ к солнцу. Она отметила, что также полезно обрезать некоторые многолетние цветы.

Обрезать плодовые деревья и кустарники нужно после того, как вы соберете урожай, в октябре. Излишнее количество веток закрывает солнце, и тогда света не хватает не только плодам, но и листьям. Без обрезки в следующем году дерево уже не будет обильно плодоносить. Обязательно обрезайте гортензии — это помогает держать куст опрятным и любоваться крупными цветами. Если вы этого не делаете, размер соцветий будет все меньше, — сказала эксперт.

По ее словам, после цветка рекомендуется отсчитать три-четыре листа и обрезать, чтобы в итоге у вас получился «скелет» из толстых веток. К примеру, у яблонь нужно срезать прикорневую поросль, которая не дает урожая и отбирает питание у дерева. Самойлова напомнила, также в октябре белят стволы плодовых культур. Делается это, чтобы избежать разрывов коры зимой от мороза. Также побелка помогает уберечь деревья от болезнетворных растений, образования мхов, лишайников и вредителей.

Ранее сообщалось, что белить деревья можно веществом, приготовленном на основе обычного мела. В десяти литрах воды нужно развести 2 кг мела, 400 г медного купороса и 100 г казеинового клея для лучшего прилипания. Наносить смесь нужно широкой кистью в два слоя.

плодовые деревья
урожаи
сады
дачи
осень
октябрь
Степанида Королева
С. Королева
