08 декабря 2025 в 14:10

NEWS.ru и «Одноклассники» скоро завершат прием заявок на совместный конкурс

Фото: NEWS.ru
NEWS.ru и социальная сеть «Одноклассники» продолжают прием заявок на совместный конкурс «Зимний огород». Зарегистрироваться на участие можно до 12 декабря включительно.

В рамках конкурса пользователям нужно поделиться советами по уходу за зимним огородом или садом в комментариях в соцсетях. К своим рекомендациям нужно будет приложить фотографии или видео.

Победитель получит сертификат на маркетплейс номиналом 20 тыс. рублей. Обладателя второго места наградят мерчем издания, а участнику, занявшему третье место, достанется месяц подписки на сервис «Все включено».

Тройку лучших садоводов отберет жюри. В него войдут блогеры «ОК» Алена Волкова и Михаил Журавлев, а также журналисты NEWS.ru.

Ранее «Одноклассники» совместно со Всероссийским обществом инвалидов запустили проект «Сильнее обстоятельств». Героями историй стали восемь человек с различными особенностями здоровья, которые смогли добиться успехов в разных сферах.

