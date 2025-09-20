Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай

Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай

Осенью грунт в теплице требует особого внимания: за лето он теряет питательные вещества и истощается. Если весной высадить рассаду в такую почву, урожай получится слабым, а растения будут чаще болеть. Чтобы этого избежать, важно подкормить землю в сентябре — тогда за зиму удобрения успеют переработаться, и весной грядки будут готовы к новому сезону.

Опытные огородники используют специальную смесь из четырех компонентов:

Горчичный жмых. Его рассыпают в сухом виде прямо по грядкам (горсть на 1 м²) и перемешивают с верхним слоем почвы. Он помогает восстановить структуру земли. Доломитовая мука. Делает грунт нейтральным и насыщает кальцием и магнием. Норма — 100 г на квадратный метр. Древесная зола. Одновременно удобряет и оздоравливает почву. Достаточно 1 стакана на квадратный метр с последующим легким рыхлением. Суперфосфат. Отвечает за цветение, завязь и вкус будущих плодов. На метр достаточно 1 чайной ложки.

В завершение грядки рекомендуется пролить раствором препаратов с эффективными микроорганизмами. Они ускорят переработку жмыха, золы и суперфосфата, делая питательные вещества максимально доступными для растений.

Такая простая подкормка поможет восстановить почву за зиму и обеспечит богатый урожай в новом сезоне.

Неправильно подобранные соседи для груши способны свести на нет все старания садовода. Это дерево особенно чувствительно к растениям, которые растут рядом и делят с ним почву и пространство.