«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:37

Как подготовить теплицу к весне: смесь из 4 компонентов, которая оживит почву и даст богатый урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Осенью грунт в теплице требует особого внимания: за лето он теряет питательные вещества и истощается. Если весной высадить рассаду в такую почву, урожай получится слабым, а растения будут чаще болеть. Чтобы этого избежать, важно подкормить землю в сентябре — тогда за зиму удобрения успеют переработаться, и весной грядки будут готовы к новому сезону.

Опытные огородники используют специальную смесь из четырех компонентов:

  1. Горчичный жмых. Его рассыпают в сухом виде прямо по грядкам (горсть на 1 м²) и перемешивают с верхним слоем почвы. Он помогает восстановить структуру земли.
  2. Доломитовая мука. Делает грунт нейтральным и насыщает кальцием и магнием. Норма — 100 г на квадратный метр.
  3. Древесная зола. Одновременно удобряет и оздоравливает почву. Достаточно 1 стакана на квадратный метр с последующим легким рыхлением.
  4. Суперфосфат. Отвечает за цветение, завязь и вкус будущих плодов. На метр достаточно 1 чайной ложки.

В завершение грядки рекомендуется пролить раствором препаратов с эффективными микроорганизмами. Они ускорят переработку жмыха, золы и суперфосфата, делая питательные вещества максимально доступными для растений.

Такая простая подкормка поможет восстановить почву за зиму и обеспечит богатый урожай в новом сезоне.

Неправильно подобранные соседи для груши способны свести на нет все старания садовода. Это дерево особенно чувствительно к растениям, которые растут рядом и делят с ним почву и пространство.

теплицы
огороды
советы
участки
осень
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Четыре пролета обрушились в московской школе и убили несколько человек
Китай: лучшие достопримечательности для каждого туриста
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.