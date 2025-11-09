Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 14:30

Спасаем хвойные от снега и солнца: простые способы защиты пошагово

Спасаем хвойные от снега и солнца: простые способы защиты пошагово Спасаем хвойные от снега и солнца: простые способы защиты пошагово Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зима испытывает на прочность наши хвойные растения. Тяжелый снег ломает ветки, а яркое солнце в морозные дни обжигает нежную хвою.

Какие хвойные нуждаются в защите

В садах наших соотечественников чаще всего растут туи, можжевельники, карликовые ели и сосны. В южных регионах страны встречаются кипарисовики, на Урале и в Сибири популярны морозостойкие сорта можжевельника казацкого. Все они страдают от двух главных зимних проблем: снеголомов и солнечных ожогов.

Защита хвойных растений от снеголомов

Обвяжите кроны шпагатом или мягкой веревкой по спирали снизу вверх, прижимая ветки к стволу. Начинайте от основания и двигайтесь к верхушке витками через 15–20 см. Для высоких туй и можжевельников делайте обвязку в два-три яруса. Не затягивайте слишком туго — ветки должны дышать, но держаться компактно.

Спасаем от солнечных ожогов

Укройте хвойные с южной и юго-западной стороны мешковиной, агроспаном или специальными чехлами. Натуральная мешковина пропускает воздух и рассеивает солнечные лучи. Закрепите материал степлером или веревкой, оставив низ открытым для циркуляции воздуха. Защита хвойных растений особенно важна для молодых посадок первых трех лет жизни.

Когда снимать укрытия

Убирайте мешковину и подвязки в середине апреля, когда земля оттает и установится плюсовая температура. Делайте это в пасмурный день, чтобы растения постепенно адаптировались к яркому свету.

садоводство
дача
сады
советы
осень
зима
деревья
Виктория Семенова
В. Семенова
