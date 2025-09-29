Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
29 сентября 2025 в 18:15

Как хранить георгины зимой: нужно ли выкапывать, как сохранить клубни

Как хранить георгины зимой Как хранить георгины зимой Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Георгины — настоящее украшение осеннего сада. Однако эти теплолюбивые многолетники, прибывшие к нам из горных регионов Мексики, не способны пережить суровые русские зимы в открытом грунте. Их клубнекорни погибают уже при температуре почвы -2–3 °C. Именно поэтому вопрос сохранения посадочного материала до следующего сезона становится ключевым для каждого цветовода. Ведь хочется не просто сэкономить на покупке новых растений, но и сохранить именно тот сорт, который радовал своим цветением все лето. Читайте в этом материале, как хранить георгины зимой правильно — приводим несколько способов.

Когда выкапывать георгины после цветения

Сроки выкопки — первый и самый важный фактор, определяющий успех всего предприятия. Слишком ранняя уборка лишит клубни возможности накопить достаточное количество питательных веществ для зимовки и последующего весеннего роста. Запоздалая выкопка грозит подмерзанием и гибелью посадочного материала.

Главный ориентир — не календарная дата, а погода. К работам следует приступать после первых осенних заморозков, когда листва и соцветия георгин потемнеют и пожухнут. Обычно это происходит во второй половине сентября — начале октября, в зависимости от региона. Легкий морозец (-1–3 °C) послужит естественным сигналом для растения к переходу в состояние покоя.

  • Важный нюанс: если заморозков долго нет, а на улице стоит затяжная дождливая погода, лучше выкопать клубни до наступления холодов. Как хранить георгины зимой, расскажем далее. Главное, запомните, что избыточная влажность в сочетании с прохладной погодой может спровоцировать загнивание корневой шейки — самой уязвимой части растения.

Когда выкапывать георгины Когда выкапывать георгины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно выкопать клубни, не повредив их

Аккуратность на этом этапе — залог здоровья посадочного материала. Последовательность действий приводим далее.

  • Обрезка стеблей. За 2–3 дня до выкопки (или сразу после заморозка) срежьте стебли, оставив пеньки высотой 10–15 см. Это позволит избежать случайного повреждения корневой шейки при извлечении клубней из земли и даст возможность испариться лишней влаге.

  • Подкоп. Осторожно обкопайте куст со всех сторон на расстоянии 25–30 см от оставшегося пенька. Старайтесь не повредить крупные клубни.

  • Извлечение. Аккуратно подденьте вилами или лопатой земляной ком и извлеките гнездо клубней. Ни в коем случае не тяните за оставшиеся стебли — это почти гарантированно приведет к отлому хрупкой корневой шейки.

  • Очистка от земли. Стряхните крупные комья земли. Сильно обтряхивать или мыть клубни под струей воды на этом этапе не рекомендуется.

Подготовка к хранению: очистка, деление, обработка

После выкопки клубням необходима тщательная подготовка. Многие начинающие садоводы пропускают этот этап, что приводит к печальным последствиям.

  • Промывка. В отличие от первоначальной очистки, теперь клубни нужно тщательно промыть под струей воды, чтобы удалить всю оставшуюся землю и оценить их состояние. Это поможет выявить возможные повреждения, признаки болезней или гнили.

  • Деление. Крупные, массивные гнезда рекомендуется разделить. Во-первых, так их удобнее хранить клубни георгинов. Во-вторых, это омолаживает растение и стимулирует более пышное цветение в будущем сезоне. Разделяйте гнездо руками или острым ножом, следя за тем, чтобы на каждой деленке была часть корневой шейки с одной или несколькими почками возобновления (глазками).

  • Обеззараживание. Это критически важный этап. На 20–30 минут погрузите все клубни в раствор фунгицида («Максим Дачник», «Витарос») или темно-розовый раствор марганцовки. Это уничтожит возбудителей грибковых заболеваний.

  • Просушка. Тщательно просушите обработанные деленки в течение 5–10 часов в проветриваемом месте, но не на прямом солнце. Клубни должны быть полностью сухими на ощупь, особенно область среза и корневая шейка.

Только после всех этих процедур можно приступать к выбору способа, как хранить георгины зимой в домашних условиях.

Как правильно выкопать георгины Как правильно выкопать георгины Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ 1: хранение в песке или опилках в погребе

Классический и самый надежный метод, идеально подходящий для тех, у кого есть доступ к прохладному погребу или подвалу с температурой +3–7 °C и влажностью 75–80%.

  • Подготовка тары. Используйте деревянные ящики, пластиковые контейнеры с отверстиями или даже картонные коробки.

  • Наполнитель. Чистый, слегка увлажненный речной песок (крупнозернистый) или хвойные опилки средней фракции. На дно тары насыпьте слой наполнителя толщиной 3–4 см.

  • Укладка. Разместите клубни в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Засыпьте их полностью тем же наполнителем.

  • Контроль. Раз в месяц проверяйте состояние клубней. Если песок или опилки пересохли, слегка увлажните их из пульверизатора. Если на каких-то клубнях появилась гниль, немедленно удалите их.

Этот способ отлично отвечает на вопрос, как хранить выкопанные георгины зимой с минимальными потерями.

Способ 2: хранение в парафине

Этот метод — настоящее спасение для тех, кому нужно хранить клубни георгинов в квартире, где воздух слишком теплый и сухой. Парафиновая оболочка создает защитный барьер, предотвращающий испарение влаги и усыхание клубней.

  • Растопите на водяной бане парафиновые свечи или специальный парафин.

  • Дайте ему немного остыть (до температуры около 60 °C), чтобы не обжечь клубни, но чтобы слой оставался достаточно пластичным.

  • Быстро окуните каждый клубень в расплавленный парафин, стараясь покрыть его полностью, включая корневую шейку.

  • Дайте парафину затвердеть и повторите процедуру для создания второго слоя.

Подготовленные таким образом клубни сложите в картонную коробку или бумажный пакет и уберите в самое прохладное место в квартире (у балконной двери, в тамбуре). Весной перед посадкой парафиновую пленку не нужно счищать — достаточно слегка потереть клубень, чтобы она потрескалась, и высадить в грунт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ 3: хранение в вермикулите в квартире

Вермикулит — легкий, сыпучий минеральный материал, который прекрасно удерживает влагу и обеспечивает стабильный микроклимат вокруг клубней. Это еще один прекрасный вариант, как хранить георгины зимой в условиях городской квартиры.

  • Возьмите плотные полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры с крышкой.

  • На дно насыпьте слой вермикулита (можно использовать как мелкую, так и крупную фракцию).

  • Разместите клубни и полностью засыпьте их вермикулитом.

  • Если используете пакеты, плотно завяжите их, оставив немного воздуха внутри.

  • Уберите тару в темное и максимально прохладное место (например, у балконной двери или в кладовке).

Вермикулит не требует увлажнения в течение зимы, что делает этот способ очень удобным.

Выбор метода, как хранить клубни георгинов, зависит от ваших условий. Главное — помнить, что успех зимовки на 90% зависит от правильной выкопки и тщательной подготовки.

Чем полезна кинза для организма? Перечислили причины добавить ее в рацион прямо сейчас.

цветы
дача
рассада
зима
осень
советы
лайфхаки
растения
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин обратился с поздравлениями к гражданам в День воссоединения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 сентября 2025 года
Территорию сектора Газа могут наделить особыми льготами
Жители европейской части России стали свидетелями «сияющего» явления
Идеальный ужин за пятнадцать минут: испанская тортилья с картофелем
Смерть Кеосаяна, мнение об СВО, карьера: как живет Алена Хмельницкая
На Украине участились случаи срыва траурных процессий по бойцам ВСУ
Запреты на прием и выпуск самолетов ввели в одном из аэропортов РФ
Грузинская кухня: диетическое пхали для здорового стола
Россиян сняли с рейса в Анталье из-за неожиданной проблемы
Симоньян опубликовала архивные кадры после прощания с Кеосаяном
Москвичей предупредили об опасном погодном явлении
Очевидцы сообщили о прозвучавшей серии взрывов над Белгородом
«Это странно»: Западу указали на ведущуюся войну нового типа против РФ
«Стена дронов» рушится, не начав строиться: почему НАТО так опозорилось
Иранское телевидение спрятало колени европейского дипломата
Польша пытается избавиться от советских истребителей
Десятки человек погибли в ходе протестов на Мадагаскаре
Проще не бывает: грузинское чахохбили за час
Известный российский писатель скончался на 70-м году жизни
Дальше
Самое популярное
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Общество

Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка
Общество

Татарская катлама на сковороде — готова за 15 минут: простейшая лепешка

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября
Регионы

20 тысяч миротворцев и реальные потери: новости СВО к утру 28 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.