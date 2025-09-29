Как хранить георгины зимой: нужно ли выкапывать, как сохранить клубни

Георгины — настоящее украшение осеннего сада. Однако эти теплолюбивые многолетники, прибывшие к нам из горных регионов Мексики, не способны пережить суровые русские зимы в открытом грунте. Их клубнекорни погибают уже при температуре почвы -2–3 °C. Именно поэтому вопрос сохранения посадочного материала до следующего сезона становится ключевым для каждого цветовода. Ведь хочется не просто сэкономить на покупке новых растений, но и сохранить именно тот сорт, который радовал своим цветением все лето. Читайте в этом материале, как хранить георгины зимой правильно — приводим несколько способов.

Когда выкапывать георгины после цветения

Сроки выкопки — первый и самый важный фактор, определяющий успех всего предприятия. Слишком ранняя уборка лишит клубни возможности накопить достаточное количество питательных веществ для зимовки и последующего весеннего роста. Запоздалая выкопка грозит подмерзанием и гибелью посадочного материала.

Главный ориентир — не календарная дата, а погода. К работам следует приступать после первых осенних заморозков, когда листва и соцветия георгин потемнеют и пожухнут. Обычно это происходит во второй половине сентября — начале октября, в зависимости от региона. Легкий морозец (-1–3 °C) послужит естественным сигналом для растения к переходу в состояние покоя.

Важный нюанс: если заморозков долго нет, а на улице стоит затяжная дождливая погода, лучше выкопать клубни до наступления холодов. Как хранить георгины зимой, расскажем далее. Главное, запомните, что избыточная влажность в сочетании с прохладной погодой может спровоцировать загнивание корневой шейки — самой уязвимой части растения.

Как правильно выкопать клубни, не повредив их

Аккуратность на этом этапе — залог здоровья посадочного материала. Последовательность действий приводим далее.

Обрезка стеблей. За 2–3 дня до выкопки (или сразу после заморозка) срежьте стебли, оставив пеньки высотой 10–15 см. Это позволит избежать случайного повреждения корневой шейки при извлечении клубней из земли и даст возможность испариться лишней влаге.

Подкоп. Осторожно обкопайте куст со всех сторон на расстоянии 25–30 см от оставшегося пенька. Старайтесь не повредить крупные клубни.

Извлечение. Аккуратно подденьте вилами или лопатой земляной ком и извлеките гнездо клубней. Ни в коем случае не тяните за оставшиеся стебли — это почти гарантированно приведет к отлому хрупкой корневой шейки.

Очистка от земли. Стряхните крупные комья земли. Сильно обтряхивать или мыть клубни под струей воды на этом этапе не рекомендуется.

Подготовка к хранению: очистка, деление, обработка

После выкопки клубням необходима тщательная подготовка. Многие начинающие садоводы пропускают этот этап, что приводит к печальным последствиям.

Промывка. В отличие от первоначальной очистки, теперь клубни нужно тщательно промыть под струей воды, чтобы удалить всю оставшуюся землю и оценить их состояние. Это поможет выявить возможные повреждения, признаки болезней или гнили.

Деление. Крупные, массивные гнезда рекомендуется разделить. Во-первых, так их удобнее хранить клубни георгинов. Во-вторых, это омолаживает растение и стимулирует более пышное цветение в будущем сезоне. Разделяйте гнездо руками или острым ножом, следя за тем, чтобы на каждой деленке была часть корневой шейки с одной или несколькими почками возобновления (глазками).

Обеззараживание. Это критически важный этап. На 20–30 минут погрузите все клубни в раствор фунгицида («Максим Дачник», «Витарос») или темно-розовый раствор марганцовки. Это уничтожит возбудителей грибковых заболеваний.

Просушка. Тщательно просушите обработанные деленки в течение 5–10 часов в проветриваемом месте, но не на прямом солнце. Клубни должны быть полностью сухими на ощупь, особенно область среза и корневая шейка.

Только после всех этих процедур можно приступать к выбору способа, как хранить георгины зимой в домашних условиях.

Способ 1: хранение в песке или опилках в погребе

Классический и самый надежный метод, идеально подходящий для тех, у кого есть доступ к прохладному погребу или подвалу с температурой +3–7 °C и влажностью 75–80%.

Подготовка тары. Используйте деревянные ящики, пластиковые контейнеры с отверстиями или даже картонные коробки.

Наполнитель. Чистый, слегка увлажненный речной песок (крупнозернистый) или хвойные опилки средней фракции. На дно тары насыпьте слой наполнителя толщиной 3–4 см.

Укладка. Разместите клубни в один слой так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Засыпьте их полностью тем же наполнителем.

Контроль. Раз в месяц проверяйте состояние клубней. Если песок или опилки пересохли, слегка увлажните их из пульверизатора. Если на каких-то клубнях появилась гниль, немедленно удалите их.

Этот способ отлично отвечает на вопрос, как хранить выкопанные георгины зимой с минимальными потерями.

Способ 2: хранение в парафине

Этот метод — настоящее спасение для тех, кому нужно хранить клубни георгинов в квартире, где воздух слишком теплый и сухой. Парафиновая оболочка создает защитный барьер, предотвращающий испарение влаги и усыхание клубней.

Растопите на водяной бане парафиновые свечи или специальный парафин.

Дайте ему немного остыть (до температуры около 60 °C), чтобы не обжечь клубни, но чтобы слой оставался достаточно пластичным.

Быстро окуните каждый клубень в расплавленный парафин, стараясь покрыть его полностью, включая корневую шейку.

Дайте парафину затвердеть и повторите процедуру для создания второго слоя.

Подготовленные таким образом клубни сложите в картонную коробку или бумажный пакет и уберите в самое прохладное место в квартире (у балконной двери, в тамбуре). Весной перед посадкой парафиновую пленку не нужно счищать — достаточно слегка потереть клубень, чтобы она потрескалась, и высадить в грунт.

Способ 3: хранение в вермикулите в квартире

Вермикулит — легкий, сыпучий минеральный материал, который прекрасно удерживает влагу и обеспечивает стабильный микроклимат вокруг клубней. Это еще один прекрасный вариант, как хранить георгины зимой в условиях городской квартиры.

Возьмите плотные полиэтиленовые пакеты или пластиковые контейнеры с крышкой.

На дно насыпьте слой вермикулита (можно использовать как мелкую, так и крупную фракцию).

Разместите клубни и полностью засыпьте их вермикулитом.

Если используете пакеты, плотно завяжите их, оставив немного воздуха внутри.

Уберите тару в темное и максимально прохладное место (например, у балконной двери или в кладовке).

Вермикулит не требует увлажнения в течение зимы, что делает этот способ очень удобным.

Выбор метода, как хранить клубни георгинов, зависит от ваших условий. Главное — помнить, что успех зимовки на 90% зависит от правильной выкопки и тщательной подготовки.

