25 сентября 2025 в 17:47

Две ошибки при хранении картофеля, которые лишат вас урожая: что нельзя делать после выкопки клубней

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель считается неприхотливой культурой, но неправильная подготовка к хранению может свести на нет весь труд. Достаточно допустить всего пару ошибок — и урожай быстро испортится.

Ошибка 1. Сушка картофеля на солнце

Клубни нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Из-за них картофель зеленеет и в нем накапливается токсичное вещество — соланин. Такой овощ становится опасным для употребления.

Кроме того, солнце вытягивает влагу, лишает клубни крахмала и сладости. Вкус ухудшается, а срок хранения сокращается.

Ошибка 2. Пропуск этапов дозревания

Перед тем как убирать картофель на хранение, он должен пройти три важных этапа:

1. Отпотевание. Клубни раскладывают в один слой под навесом в сухом и хорошо проветриваемом месте. За это время они испаряют лишнюю влагу.

2. Образование покровной ткани. Поврежденные места должны затянуться рубцовой тканью. Обычно это занимает около недели.

3. Огрубение кожуры. В течение 10–14 дней картофель должен подсохнуть, чтобы кожура стала плотной и защитила клубни от повреждений, перепадов температуры и влаги.

Как хранить картофель правильно

Держите урожай в затененном и хорошо проветриваемом месте при температуре от +10 до +20 °C. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить картофель свежим на всю зиму.

Ранее сообщалось, что необычный способ полива томатов молоком набирает популярность среди дачников, обещая удивительные результаты. Этот метод не только питает растения, но и защищает их от распространённых болезней.

картофель
овощи
урожай
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
