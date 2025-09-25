Две ошибки при хранении картофеля, которые лишат вас урожая: что нельзя делать после выкопки клубней

Картофель считается неприхотливой культурой, но неправильная подготовка к хранению может свести на нет весь труд. Достаточно допустить всего пару ошибок — и урожай быстро испортится.

Ошибка 1. Сушка картофеля на солнце

Клубни нельзя оставлять под прямыми солнечными лучами. Из-за них картофель зеленеет и в нем накапливается токсичное вещество — соланин. Такой овощ становится опасным для употребления.

Кроме того, солнце вытягивает влагу, лишает клубни крахмала и сладости. Вкус ухудшается, а срок хранения сокращается.

Ошибка 2. Пропуск этапов дозревания

Перед тем как убирать картофель на хранение, он должен пройти три важных этапа:

1. Отпотевание. Клубни раскладывают в один слой под навесом в сухом и хорошо проветриваемом месте. За это время они испаряют лишнюю влагу.

2. Образование покровной ткани. Поврежденные места должны затянуться рубцовой тканью. Обычно это занимает около недели.

3. Огрубение кожуры. В течение 10–14 дней картофель должен подсохнуть, чтобы кожура стала плотной и защитила клубни от повреждений, перепадов температуры и влаги.

Как хранить картофель правильно

Держите урожай в затененном и хорошо проветриваемом месте при температуре от +10 до +20 °C. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить картофель свежим на всю зиму.

