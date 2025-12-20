Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу

Сытный и очень домашний вариант быстрых горячих бутербродов, который особенно выручает утром или когда нужно накормить семью без лишних хлопот. Тертый вареный картофель делает начинку мягкой и плотной, сосиски добавляют насыщенный вкус, а сочный помидор и ароматная зелень освежают композицию. Под расплавленной сырной корочкой бутерброды получаются румяными, аппетитными и по-настоящему уютными.

Ингредиенты: сосиски — 3–4 шт., помидор — 1 крупный, картофель вареный — 2 средние штуки (около 200 г), чеснок — 2 зубчика, майонез — 1 ст. л., кетчуп — 3 ст. л., хлеб — 10 ломтиков, сыр твердый — 120 г, зелень — небольшой пучок, черный перец по вкусу.

Приготовление: сосиски и помидор мелко нарежьте. Вареный картофель натрите на крупной терке. В миске соедините сосиски, картофель, помидор, рубленую зелень, чеснок, майонез и кетчуп, хорошо перемешайте и приправьте перцем. Выложите начинку на ломтики хлеба, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 12–15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.

