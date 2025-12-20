Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:30

Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сытный и очень домашний вариант быстрых горячих бутербродов, который особенно выручает утром или когда нужно накормить семью без лишних хлопот. Тертый вареный картофель делает начинку мягкой и плотной, сосиски добавляют насыщенный вкус, а сочный помидор и ароматная зелень освежают композицию. Под расплавленной сырной корочкой бутерброды получаются румяными, аппетитными и по-настоящему уютными.

Ингредиенты: сосиски — 3–4 шт., помидор — 1 крупный, картофель вареный — 2 средние штуки (около 200 г), чеснок — 2 зубчика, майонез — 1 ст. л., кетчуп — 3 ст. л., хлеб — 10 ломтиков, сыр твердый — 120 г, зелень — небольшой пучок, черный перец по вкусу.

Приготовление: сосиски и помидор мелко нарежьте. Вареный картофель натрите на крупной терке. В миске соедините сосиски, картофель, помидор, рубленую зелень, чеснок, майонез и кетчуп, хорошо перемешайте и приправьте перцем. Выложите начинку на ломтики хлеба, сверху щедро посыпьте тертым сыром. Запекайте в разогретой до 180°C духовке 12–15 минут, пока сыр полностью не расплавится и не подрумянится.

Ранее мы делились рецептом 3 простейших закусок на новогодний стол. Быстро и вкусно!

Проверено редакцией
Читайте также
С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый
Общество
С творогом ленивые вареники больше не готовлю, нашла рецепт с картошкой: вкус — незабываемый
Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее
Общество
Новый год встречаем легко и красиво. Запекаем куриные окорочка с картофельными дольками — простое праздничное горячее
Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель
Общество
Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель
Рецепт — находка для поста: жаркое по-монастырски в горшочках
Семья и жизнь
Рецепт — находка для поста: жаркое по-монастырски в горшочках
Готовлю горячие бутерброды с грибами и двумя сырами — хрустящие тосты с сочной начинкой для идеального завтрака
Общество
Готовлю горячие бутерброды с грибами и двумя сырами — хрустящие тосты с сочной начинкой для идеального завтрака
картошка
картофель
бутерброды
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.