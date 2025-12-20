Новый год-2026
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье

Видновский суд закрыл пансионат после массового отравления 54 пожилых людей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Видновский городской суд Московской области приостановил работу пансионата «Долгожитель», где отравились 54 пожилых человека, сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Московской области. Госпитализированы были 45 человек, трое погибли.

ООО «Патронаж» назначено наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток, — сказано в сообщении.

Там пояснили, что отравления произошли из-за нарушений, допущенных в части соблюдения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также требований СанПиН к организации питания в учреждениях социального обслуживания. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что следователи допрашивают руководство и постояльцев пансионата «Долгожитель». Там изъята вся необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда.

Тем временем депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать под управление Минздрава российские частные пансионаты, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. По его мнению, главная проблема связана с отсутствием контроля за деятельностью подобных учреждений в России.

