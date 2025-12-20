Следователи обыскивают скандальный пансионат в Подмосковье

Следователи допрашивают руководство и постояльцев частного подмосковного пансионата «Долгожитель», в котором произошло массовое отравление, сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России. Из 73 постояльцев более 40 были госпитализированы, трое скончались.

Проведен осмотр пансионата, изъята необходимая документация, а также взяты образцы продуктов и посуда. Проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев, устанавливаются причины, — сказано в сообщении ведомства.

Тем временем депутат Госдумы Николай Новичков предложил передать под управление Минздрава российские частные пансионаты, чтобы избежать подобных трагедий в будущем. По его мнению, главная проблема связана с отсутствием контроля за деятельностью подобных учреждений в России.

До этого пять человек отравились парами сероводорода в Краснодарском крае. Инцидент произошел на одном из местных сахарных заводов. Всех пострадавших госпитализировали. Один человек находится в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести.