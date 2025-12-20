Мой секрет густого соуса: томлю курицу с овощами под крышкой — уютный ужин из простых ингредиентов

Это блюдо можно подавать как самостоятельное — в глубоких тарелках с хлебом — или как основное с дополнительным гарниром. Оно хорошо и в день приготовления, и на следующий день, когда вкусы еще лучше соединятся.

500–600 г мелко нарезанной курицы (ножки и крылья) обжариваю в кастрюле с толстым дном до испарения сока и легкой румяной корочки, солю и перчу по вкусу. Добавляю 2 луковицы, нарезанные полукольцами, и обжариваю до мягкости.

Добавляю 5-6 крупно нарезанных картофелин, натертую морковь, 30 г сливочного масла, 2 лавровых листа, соль и перец. Ввожу 2 помидора, натертых на мелкой терке, перемешиваю и заливаю 2 л кипяченой воды, чтобы ингредиенты были полностью покрыты. Накрываю крышкой и томлю на медленном огне до мягкости картофеля. В конце добавляю 2-3 измельченных зубчика чеснока и зелень по вкусу.

