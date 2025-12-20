Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 19:00

Золото на вашем противне — картофельные дольки с чесноком и розмарином. Беспроигрышный гарнир для Нового года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот гарнир — настоящее спасение в праздничной суете и гарантия восторженных отзывов. Простые картофельные дольки, запеченные с чесноком и розмарином, превращаются в золотистое, хрустящее снаружи и нежное внутри чудо с божественным ароматом. Это идеальная пара для любого мясного или рыбного горячего, которая украсит ваш стол и позволит вам провести меньше времени на кухне, а больше — в кругу гостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше одного сорта для равномерного приготовления), 4–5 ст. л. оливкового масла, 4–5 зубчиков чеснока, 3–4 веточки свежего розмарина, 1 ч. л. морской соли, 1/2 ч. л. молотого черного перца, щепотка паприки по желанию.

Картофель тщательно вымойте щеткой и нарежьте на дольки среднего размера, не очищая от кожуры. В большой миске смешайте оливковое масло, соль, перец и паприку. Добавьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась масляной смесью. Разложите картофель в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. Чеснок очистите и слегка придавите плоской стороной ножа. Через 25 минут достаньте противень, переверните дольки, добавьте к картофелю зубчики чеснока и иголки розмарина, аккуратно отделив их от веточек. Верните противень в духовку еще на 10–15 минут, пока картофель не станет полностью золотистым и хрустящим. Подавайте гарнир горячим, сразу из духовки, украсив оставшимися веточками розмарина.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу
Общество
Картофельные горячие бутерброды: вкуснятина из простых продуктов — к чаю, кофе и супу
Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель
Общество
Забудьте про многоэтажные блюда. Новый год — это просто: нежная курица и тающий во рту картофель
Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля
Общество
Мой секретный рецепт на все праздники. Теплые мини-гренки со шпротами и огурчиком. Делаю на бородинском, вкус — небо и земля
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Семья и жизнь
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника
Общество
Не вижу смысла заморачиваться с горячим на Новый год: этот рецепт курицы прост и идеален для праздника
картофель
кулинария
рецепты
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запад в панике после заявления Путина, отравление в пансионате: что дальше
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.