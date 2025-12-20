Золото на вашем противне — картофельные дольки с чесноком и розмарином. Беспроигрышный гарнир для Нового года

Этот гарнир — настоящее спасение в праздничной суете и гарантия восторженных отзывов. Простые картофельные дольки, запеченные с чесноком и розмарином, превращаются в золотистое, хрустящее снаружи и нежное внутри чудо с божественным ароматом. Это идеальная пара для любого мясного или рыбного горячего, которая украсит ваш стол и позволит вам провести меньше времени на кухне, а больше — в кругу гостей.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля (лучше одного сорта для равномерного приготовления), 4–5 ст. л. оливкового масла, 4–5 зубчиков чеснока, 3–4 веточки свежего розмарина, 1 ч. л. морской соли, 1/2 ч. л. молотого черного перца, щепотка паприки по желанию.

Картофель тщательно вымойте щеткой и нарежьте на дольки среднего размера, не очищая от кожуры. В большой миске смешайте оливковое масло, соль, перец и паприку. Добавьте картофель и тщательно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась масляной смесью. Разложите картофель в один слой на противне, застеленном пергаментной бумагой. Отправьте в разогретую до 200 °C духовку на 25–30 минут. Чеснок очистите и слегка придавите плоской стороной ножа. Через 25 минут достаньте противень, переверните дольки, добавьте к картофелю зубчики чеснока и иголки розмарина, аккуратно отделив их от веточек. Верните противень в духовку еще на 10–15 минут, пока картофель не станет полностью золотистым и хрустящим. Подавайте гарнир горячим, сразу из духовки, украсив оставшимися веточками розмарина.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.