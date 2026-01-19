Картошку больше не жарю. Леплю польские картофельные зразы с грибами — сочные, в румяной шубке

Картошку больше не жарю. Леплю польские картофельные зразы с грибами — сочные, в румяной шубке. Это гениально простое и невероятно сытное блюдо, идеальное для основательного обеда или ужина, которое удивит своей домашней душевностью.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая, золотисто-коричневая корочка из картофельного теста, скрывающая ароматную, сочную начинку из тушеных грибов с луком, где каждый кусочек — это гармония нежной рассыпчатости и насыщенного лесного вкуса.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г свежих или 50 г сушеных грибов, 1 луковица, 1 яйцо, 3–4 ст. л. муки, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в пюре без добавления молока. Дайте полностью остыть. Грибы отварите и мелко нарежьте. Лук измельчите и обжарьте до прозрачности, добавьте грибы и жарьте до готовности, посолите и поперчите. В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо и муку, замесите однородное тесто. На присыпанной мукой поверхности сформируйте из теста лепешки, в центр каждой выложите грибную начинку, защипните края, формируя продолговатые котлетки. Обжарьте зразы на хорошо разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной.

