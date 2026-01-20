Петербуржцы завалили власти жалобами на качество уборки снега РБК: за три дня петербуржцы отправили 1,2 тыс. жалоб на уборку снега

Несмотря на обещания властей улучшить уборку снега с помощью новой техники, поток жалоб от петербуржцев не прекращается, пишет РБК. Только за три январских дня на портал «Наш Петербург» поступило около 1,2 тыс. обращений о плохой очистке улиц и дворов. Основные претензии горожан связаны с тротуарами, дорогами и придомовыми территориями.

Эксперты называют ключевые причины сложившейся ситуации: критическая нехватка снегоплавильных пунктов, дефицит рабочих-дворников и неготовность коммунальных служб к интенсивным, «залповым» снегопадам. При этом формально город располагает значительным парком техники: более 1200 единиц специализированного транспорта, сотни погрузчиков и тракторов. Кадровый вопрос также, по официальным данным, решен: укомплектованность штата составляет от 81 до 97%. Однако статистика не отражает реальной эффективности.

Сильные снегопады показали, что город, конечно, старается, но ни техники, ни дворников в настоящее время все-таки недостаточно. Отсюда и нарушения, — заявила изданию руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» в Петербурге Алла Бредец.

