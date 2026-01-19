Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 09:43

В США солнечный штат превратился в снежный ад

В солнечной Флориде выпал снег

Фото: Chen Chen/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Снегопад в городе Пенсакола в солнечном штате Флорида достиг необычного уровня, покрыв землю слоем в пять сантиметров, сообщил метеоролог Мэтт Дэвитт на своей странице в X. Он отметил, что это поистине историческое событие. Снегопад до сих пор продолжается.

Снегопад продолжается. Это поистине историческое событие, — написал эксперт.

Ранее доцент департамента экологической безопасности РУДН Владимир Пинаев объяснил, что снегопад в Москве и Центральной России 8–9 января стал следствием глобального потепления. По его словам, мощные осадки принес циклон, сформировавшийся над теплыми водами Средиземного моря и движущийся на север.

Кроме того, мощные снегопады вызвали серьезные сбои в транспортной системе Европы. В ряде государств были закрыты ключевые автомагистрали и отменены сотни авиаперелетов. Так, во Франции перекрыли скоростную трассу A8. Неблагоприятные погодные условия, как отмечается, уже привели к гибели нескольких человек на дорогах.

Также рекордные снегопады на Аляске нанесли серьезный урон инфраструктуре и нарушили судоходство. В отдельных районах штата отмечаются затопления маломерных судов — лодок и катеров.

США
Флорида
снег
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтранс раскрыл, как облегчает последствия плана «Ковер» для пассажиров
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.