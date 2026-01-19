В США солнечный штат превратился в снежный ад

Снегопад в городе Пенсакола в солнечном штате Флорида достиг необычного уровня, покрыв землю слоем в пять сантиметров, сообщил метеоролог Мэтт Дэвитт на своей странице в X. Он отметил, что это поистине историческое событие. Снегопад до сих пор продолжается.

Снегопад продолжается. Это поистине историческое событие, — написал эксперт.

Ранее доцент департамента экологической безопасности РУДН Владимир Пинаев объяснил, что снегопад в Москве и Центральной России 8–9 января стал следствием глобального потепления. По его словам, мощные осадки принес циклон, сформировавшийся над теплыми водами Средиземного моря и движущийся на север.

Кроме того, мощные снегопады вызвали серьезные сбои в транспортной системе Европы. В ряде государств были закрыты ключевые автомагистрали и отменены сотни авиаперелетов. Так, во Франции перекрыли скоростную трассу A8. Неблагоприятные погодные условия, как отмечается, уже привели к гибели нескольких человек на дорогах.

Также рекордные снегопады на Аляске нанесли серьезный урон инфраструктуре и нарушили судоходство. В отдельных районах штата отмечаются затопления маломерных судов — лодок и катеров.