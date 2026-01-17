Раскрыта причина сильного снегопада в Москве

Снегопад, обрушившийся на Москву и Центральную Россию 8-9 января, стал следствием глобального потепления, объяснил доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, интенсивные осадки принес двигающийся на север циклон, сформировавшийся над теплой акваторией Средиземного моря.

Одной из причин аномального снегопада, прошедшего в первой декаде нового года, как ни странно, стало глобальное потепление. <...> Теплые и влажные воздушные массы встретились с холодными воздушными массами с севера, и при понижении температуры произошла активная конденсация, что и привело к столь обильному снегопаду, — сказал эксперт.

Специалист предупредил, что в условиях меняющегося климата жителям России следует готовиться к дальнейшим погодным аномалиям различного характера.

Ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что февраль в Москве ожидается теплым, что ускорит приход весны. Она подчеркнула, что температура в столице ожидается выше нормы.