Синоптик раскрыл неожиданный весенний прогноз для Москвы

Февраль в Москве ожидается теплым, что ускорит приход весны, рассказала ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. В беседе с РИА Новости она подчеркнула, что температура ожидается выше нормы.

Зима далее будет теплой, и это значит, что весна наступит раньше... Температура февраля и марта на Европейской России предполагается выше нормы, — сказала Макарова.

До этого ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пик морозов в Центральной России ожидается 17–18 января. По его словам, в эти дни будет солнечно, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до минус 20 градусов.

Тем временем синоптик Михаил Леус рассказал, что ночь на 16 января стала самой холодной в Москве за последние две недели. По его словам, температура на ВДНХ опустилась до −12,1 градуса, более низкой в нынешнем году она была только 2 января. Метеоролог отметил, что приближающаяся к столице «холодная волна» достигнет пика в выходные, когда ночная температура приблизится к отметке −20 градусов. При этом в Подмосковье ожидаются еще более крепкие морозы.