16 января 2026 в 11:02

Синоптик рассказал, когда ожидается пик морозов в Центральной России

Тишковец: пик морозов в Центральной России ожидается 17–18 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пик морозов в Центральной России ожидается 17–18 января, заявил ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале. Он рассказал, что в эти дни будет солнечно, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до минус 20 градусов.

В предстоящие выходные будет солнечно и бесснежно, стужа усилится, в ночь с субботы на воскресенье ударят 20-градусные морозы, — написал Тишковец.

Синоптик отметил, что в пятницу, 16 января, температура воздуха на западе Восточно-Европейской равнины будет на 7–12 градусов ниже климатической нормы. Он добавил, что в Москве днем ожидается минус 6–9 градусов, облачная погода без осадков. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что ночь на 16 января стала самой холодной в Москве за последние две недели. По его словам, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до −12,1 градуса, более низкой в нынешнем году она была только 2 января. Он добавил, что к 19 января ожидается заметное потепление.

