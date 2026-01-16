Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 07:41

Названа самая холодная ночь в Москве за последние две недели

Синоптик Леус: ночь на 16 января стала самой холодной в Москве за две недели

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ночь на 16 января стала самой холодной в Москве за последние две недели, заявил синоптик Михаил Леус в Telegram-канале. По его словам, температура на ВДНХ опустилась до −12,1 градуса, более низкой в нынешнем году она была только 2 января.

Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной за последние две недели. <…> По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, минимум составил −12,1 градуса — более низкой в нынешнем году температура была только 2 января, — написал Леус.

Метеоролог отметил, что приближающаяся к столице «холодная волна» достигнет пика в выходные, когда ночная температура приблизится к отметке −20 градусов. При этом в Подмосковье ожидаются еще более крепкие морозы. К 19 января, по его информации, ожидается заметное потепление.

Ранее в Гидрометцентре России сообщали, что ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье за 2026 год и всю зиму. В столице ожидается мороз до 21–24 градусов, а в регионе — до 22–26 градусов ниже ноля.

Москва
синоптики
Михаил Леус
погода
морозы
