Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 18:35

Закладываю картошку с курицей в горшочек — через 45 минут на ужин томленое рагу «Уют»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Закладываю картошку с курицей в горшочек — через 45 минут на ужин томленое рагу «Уют». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для теплого семейного ужина, которое готовится практически само.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, тающая во рту курица, мягкий картофель и ароматные овощи, которые томятся в собственном соку под крышкой, пропитываясь пряными травами и создавая невероятно душевный и насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе (грудка или бедра), 4-5 средних картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 150 г сметаны, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, прованские травы, растительное масло. Курицу и картофель нарежьте кубиками, лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и потомите минуту. В горшочки выкладывайте слоями: курицу, картофель, овощную зажарку. Посолите, поперчите, добавьте давленый чеснок и травы. Сметану разведите небольшим количеством воды и залейте содержимое горшочков. Накройте крышками и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Подавайте прямо в горшочках, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде
Общество
Курочка гедлибже: секрет с жареным луком по-кабардински в одной сковороде
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Общество
Шарики тирамису — готовлю дома изысканный рецепт: сам не верил, но это просто и даже вкуснее покупных конфет
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Общество
Вместо пирогов готовлю творожную запеканку с грушей: для завтраков и семейного чаепития
Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами
Семья и жизнь
Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами
Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно
Семья и жизнь
Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно
рецепты
картофель
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрываем секреты — классический рецепт заварного теста для профитролей
Российская ПВО не позволила четырем украинским дронам долететь до цели
Хрустящий салат из курицы за 10 минут — быстро, вкусно и просто
Легендарный модельер из Италии ушел из жизни
Ванильный кекс на скорую руку: идеальная выпечка к чаю
Диброва опубликовала видео в едва прикрывающем грудь бикини на Крещение
Пицца на кефире — легко, вкусно и быстро
Более 700 тысяч мужчин в Казахстане прошли скрининг по гинекологии
Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко
Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Запекаем свиные ребрышки в фольге: топ-4 лучших рецептов маринада
Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Рыбный пирог с горбушей по старинному сибирскому рецепту на каждый день
Массовые блокировки карт в 2026-м: как защитить свои счета, куда жаловаться
Раскрыто, сколько россияне потратили на видеоигры в 2025 году
Новое «сердце» для «Нивы», адская ночка на Украине: что будет дальше
Семилетний украинец застрелил соседку из охотничьего ружья
Слоеные бантики с сахаром и корицей — выпечка за 20 минут
«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала умное слово
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.