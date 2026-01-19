Закладываю картошку с курицей в горшочек — через 45 минут на ужин томленое рагу «Уют»

Закладываю картошку с курицей в горшочек — через 45 минут на ужин томленое рагу «Уют». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для теплого семейного ужина, которое готовится практически само.

Получается обалденная вкуснятина: нежная, тающая во рту курица, мягкий картофель и ароматные овощи, которые томятся в собственном соку под крышкой, пропитываясь пряными травами и создавая невероятно душевный и насыщенный вкус.

Для приготовления вам понадобится: 500 г куриного филе (грудка или бедра), 4-5 средних картофелин, 1 морковь, 1 луковица, 2-3 зубчика чеснока, 150 г сметаны, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, прованские травы, растительное масло. Курицу и картофель нарежьте кубиками, лук полукольцами, морковь натрите на крупной терке. Обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте томатную пасту и потомите минуту. В горшочки выкладывайте слоями: курицу, картофель, овощную зажарку. Посолите, поперчите, добавьте давленый чеснок и травы. Сметану разведите небольшим количеством воды и залейте содержимое горшочков. Накройте крышками и отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 45–50 минут. Подавайте прямо в горшочках, посыпав свежей зеленью.

