ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США

ДТП с участием более 100 автомобилей произошло в США Полиция США сообщила о ДТП в Мичигане с участием 100 машин из-за снегопада

В американском штате Мичиган из-за сложных погодных условий произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулась цепь из более чем 100 автомобилей, включая десятки грузовиков, сообщила местная полиция на своей странице в социальной сети X.

По предварительным данным, в инциденте есть пострадавшие. Однако известно, что обошлось без погибших, следует из обнародованной информации.

Сообщается о многочисленных пострадавших; на данный момент смертельных случаев, по имеющейся информации, нет. Управление шерифа округа Оттава активно расследует сообщение о массовой аварии с участием около 100 транспортных средств, — указано в сообщении.

Авария случилась утром на оживленной магистрали в округе Оттава во время сильного снегопада, который резко ухудшил видимость и состояние дорожного полотна. Местные власти оперативно отреагировали на чрезвычайную ситуацию, направив к месту происшествия спасательные и медицинские службы.

Движение на участке трассы было полностью парализовано на несколько часов. Инцидент стал одним из самых массовых за последнее время.

Ранее сообщалось, что «обширная депрессия» в Охотском и Беринговом морях определяет неустойчивую и суровую погоду на Дальнем Востоке. По данным синоптиков, в регионе продолжатся снегопады, сильный ветер и аномальные морозы.