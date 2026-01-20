Атака США на Венесуэлу
«Знаете ли вы»: в Венгрии осудили памятки по подготовке к ядерной войне

Ковач: разосланные ЕНП инструкции нацелены на подготовку к ядерной войне

Будапешт, Венгрия Будапешт, Венгрия Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press
Крупнейшая фракция Европарламента «Европейская народная партия» (ЕНП) начала подготовку к ядерному конфликту, считает представитель правительства Венгрии Золтан Ковач. В своих социальных сетях он раскритиковал разосланные рекомендации по безопасности, которые свидетельствуют о настройке Брюсселя на военный, а не мирный сценарий.

Представитель венгерского кабинета привел перечень вопросов из документа ЕНП. Он подчеркнул, что эти рекомендации выходят за рамки обычных гражданских учений.

Знаете ли вы, что означает сирена? Знаете ли вы, где находится ближайшее убежище? Есть ли у вас дома аварийный комплект, которого хватит как минимум на 72 часа? Есть ли вы в ящике таблетки йода? Эти вопросы задавались не во время учений по управлению чрезвычайными ситуациями, а были публично озвучены брюссельской фракцией, — отметил Ковач.

Он добавил, что правительство премьера Виктора Орбана дистанцировалось от такой позиции. На данный момент Венгрия стремится к миру и хочет избежать вовлечения в любой конфликт.

Ранее Орбан обратил внимание, что Европа рано или поздно дойдет до отправки миротворческих сил на Украину. Но, по его словам, практика показывает, что европейские миротворцы часто выполняют прямо противоположную роль, становясь «войнотворцами».

