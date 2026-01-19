Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 16:25

«Становятся войнотворцами»: Орбан об отправке европейских войск на Украину

Орбан: европейские миротворцы часто становятся «войнотворцами»

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Европа рано или поздно дойдет до отправки миротворческих сил на Украину, высказал мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на Форуме самоуправления в Будапеште. Но, по его словам, практика показывает, что европейские миротворцы часто выполняют прямо противоположную роль, становясь «войнотворцами», передает РИА Новости.

Европейский опыт показывает, что европейские миротворцы обычно становятся «войнотворцами», поэтому я не рекомендую Венгрии отправлять войска за пределы своих границ в рамках какой-либо европейской миротворческой миссии, — сказал он.

Кроме того, венгерский лидер высказался против финансовой поддержки Украины. Он заявил, что каждый форинт (венгерская валюта), отправленный за рубеж, недополучает собственная экономика. По его словам, деньги следует тратить на нужды венгерских городов, а не на конфликты.

Ранее Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза, обвинив западных лидеров в подготовке к глобальному военному конфликту с Россией. На встрече с активистами партии «ФИДЕС» он заявил, что ЕС уже выделил Украине более €193 млрд (1,7 трлн рублей) и планирует дать еще сотни миллиардов на военные кредиты и восстановление страны.

