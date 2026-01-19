Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 13:40

Вот это аромат: рецепт компота на Крещение — с фруктами и ягодами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Что может быть лучше, чем согревающий ароматный компот в крещенский вечер? Это не просто напиток, а настоящее зимнее волшебство в кружке!

Берем большую кастрюлю, наливаем 3 литра воды и растворяем в ней 300 граммов сахарного песка — это будет наша сладкая основа. Доводим до кипения и отправляем туда нарезку: 2 нарядных яблока дольками, 1 сочную грушу, целый апельсин, нарезанный с кожурой (она даст пикантную горчинку), и горсть замороженной вишни или клюквы для яркого цвета.

Теперь по рецепту компота время для магии специй! Бросаем в компот 3 звездочки бадьяна, палочку корицы и 3 бутончика гвоздики. Варим на медленном огне 15 минут, чтобы фрукты отдали весь свой сок, а специи наполнили напиток теплым ароматом.

Снимаем с плиты компот, добавляем сок половины лимона для свежести и веточку мяты. Накрываем крышкой и даем настояться час-два — пусть все вкусы заключат крепкий союз. Подаем теплым!

Очень вкусный и простой рецепт компота на Крещение. Идеальный напиток, чтобы согреться и почувствовать приятную атмосферу! С праздником вас и ваших родных!

