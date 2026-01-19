Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 19:25

Заливаю лапшу и фарш соусом — через 40 минут в духовке лазанья «Мини» порциями

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Заливаю лапшу и фарш соусом — через 40 минут в духовке лазанья «Мини» порциями. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для ужина на двоих или когда хочется итальянской кухни без лишних хлопот.

Получается обалденная вкуснятина: нежные пласты пасты, пропитанные ароматным томатно-мясным соусом, прослоенные сливочным соусом бешамель и тягучим расплавленным сыром, с хрустящей золотистой корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 8-9 листов сухой лазаньи, 400 г мясного фарша, банка томатов в собственном соку или 500 г томатного соуса, луковица, 300 г сыра моцарелла или сулугуни, 50 г пармезана, 50 г сливочного масла, 3 ст. л. муки, 500 мл молока, соль, перец, орегано, растительное масло. Для соуса бешамель растопите масло, обжарьте в нем муку, постепенно влейте молоко, помешивая, до загустения, посолите. Обжарьте лук и фарш, добавьте томаты и специи, тушите 10 минут. В небольшие порционные формы выкладывайте слоями: сухой лист лазаньи (его не нужно варить!), мясной соус, бешамель, тертый сыр. Повторите 2-3 слоя. Верхний слой обильно посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 35–40 минут до румяности. Дайте немного остыть и подавайте прямо в формах.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
