Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно

Что есть на Крещение? Вместе с NEWS.ru приготовим красную рыбу в духовке — форель. У нас есть вкусный рецепт!

Берем два благородных стейка (вес выбирайте сами из расчета гостей), расстилаем на противне «лимонное одеяло» из тонких кружочков одного цитруса, а сверху укладываем рыбу.

Солим, перчим, а затем — главный ритуал: вручаем каждому стейку по веточке душистого розмарина. Потом по рецепту рыбы в духовке смешиваем в чаше две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку янтарного меда и сок 1/2 части лимончика. Получается жидкое золото, та самая волшебная эссенция, которая сделает блюдо невероятным.

Отправляем красную красавицу в печку, загодя прогретую до 190 градусов, на полчасика — пока края не подрумянятся, а аромат не заполнит кухню праздником. Подаем с рассыпчатым рисом или картофельным пюре. Приятного аппетита!

