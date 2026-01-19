Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:30

Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно

Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно Форель на Крещение: как приготовить красную рыбу в духовке правильно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Что есть на Крещение? Вместе с NEWS.ru приготовим красную рыбу в духовке — форель. У нас есть вкусный рецепт!

Берем два благородных стейка (вес выбирайте сами из расчета гостей), расстилаем на противне «лимонное одеяло» из тонких кружочков одного цитруса, а сверху укладываем рыбу.

Солим, перчим, а затем — главный ритуал: вручаем каждому стейку по веточке душистого розмарина. Потом по рецепту рыбы в духовке смешиваем в чаше две столовые ложки оливкового масла, чайную ложку янтарного меда и сок 1/2 части лимончика. Получается жидкое золото, та самая волшебная эссенция, которая сделает блюдо невероятным.

Отправляем красную красавицу в печку, загодя прогретую до 190 градусов, на полчасика — пока края не подрумянятся, а аромат не заполнит кухню праздником. Подаем с рассыпчатым рисом или картофельным пюре. Приятного аппетита!

Ранее NEWS.ru писал, как сделать тонкие блины на молоке.

рецепты
общество
кулинария
крещение
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.