20 января 2026 в 02:20

Раскрыта процедура опознания тел Усольцевых в случае их гибели

Юрист Русяев: в случае гибели Усольцевых их опознают по тесту ДНК и отпечаткам

В случае гибели пропавшей в лесах Красноярского края семьи Усольцевых их могут опознать по тесту ДНК и отпечаткам пальцев, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, российское законодательство предусматривает строгую процедуру идентификации неопознанных тел.

Кремация неопознанных трупов в России не допускается. В случае с семьей Усольцевых, если будут обнаружены тела, процедура идентификации будет включать фотографирование, дактилоскопию и геномную регистрацию. Одежда и личные вещи помогут предварительно предположить, кому могут принадлежать останки, однако окончательное юридически значимое подтверждение личности будет получено через сопоставление отпечатков пальцев и ДНК-профилей с образцами родственников или имеющимися учетами, — пояснил Русяев.

Он отметил, что ключевыми элементами процесса являются дактилоскопия и геномная регистрация. По словам юриста, снятие отпечатков пальцев обязательно для всех неопознанных трупов и позволяет проверить данные по существующим базам.

Дактилоскопия является обязательной для всех неопознанных трупов, согласно профильному закону о государственной дактилоскопической регистрации. Это дает возможность сверять отпечатки пальцев с имеющимися учетами, включая базы данных граждан, проходивших регистрацию по различным основаниям. Отпечатки пальцев снимаются даже в тех случаях, когда состояние тела затрудняет визуальное опознание родственниками, — резюмировал Русяев.

Ранее заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова предположила, что семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. По ее словам, в этой местности были найдены две глубокие пещеры с широкими входами-колодцами.

