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31 июля 2025 в 10:56

Георгины, которые растут сами: выбираем самые стойкие

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Георгины славятся своим пышным цветением, но многие садоводы опасаются их капризного характера. Однако существуют сорта, которые требуют минимального ухода и при этом радуют обильным цветением. Эти неприхотливые красавицы идеально подойдут для тех, кто хочет наслаждаться их красотой без лишних хлопот.

Среди самых выносливых сортов можно выделить Bishop of Llandaff с ярко-красными цветами и бронзовой листвой, который прекрасно переносит засуху. Happy Single серии Gallery отличается компактностью и устойчивостью к болезням. Mystic Illusion поражает своими желтыми цветами с темной серединкой и почти не требует подвязки. Для начинающих подойдут помпонные сорта, такие как Franz Kafka, которые не нуждаются в сложном уходе. Эти георгины достаточно посадить в солнечном месте с хорошим дренажом, изредка поливать и удалять увядшие цветы.

Ранее сообщалось о том, как подготовить грунт к высадке огурцов и помидоров. Эти советы помогут вам создать идеальные условия для роста растений.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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