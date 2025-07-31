Георгины, которые растут сами: выбираем самые стойкие

Георгины славятся своим пышным цветением, но многие садоводы опасаются их капризного характера. Однако существуют сорта, которые требуют минимального ухода и при этом радуют обильным цветением. Эти неприхотливые красавицы идеально подойдут для тех, кто хочет наслаждаться их красотой без лишних хлопот.

Среди самых выносливых сортов можно выделить Bishop of Llandaff с ярко-красными цветами и бронзовой листвой, который прекрасно переносит засуху. Happy Single серии Gallery отличается компактностью и устойчивостью к болезням. Mystic Illusion поражает своими желтыми цветами с темной серединкой и почти не требует подвязки. Для начинающих подойдут помпонные сорта, такие как Franz Kafka, которые не нуждаются в сложном уходе. Эти георгины достаточно посадить в солнечном месте с хорошим дренажом, изредка поливать и удалять увядшие цветы.

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