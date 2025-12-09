ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 16:28

Простой способ увеличить приживаемость черенков в разы: природный стимулятор из луковой и чесночной шелухи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Когда черенки стоят неделями без корней, они часто начинают гнить, и весь труд уходит впустую. Магазинные стимуляторы не всегда помогают: одни оказываются слишком агрессивными, другие — почти бесполезными. Зато натуральные средства бывают куда мягче и эффективнее, и одно из таких можно приготовить из обычной шелухи.

Для стимулятора понадобятся 3 ст. л. луковой шелухи, 1 ст. л. чесночной шелухи и 400 мл горячей воды. Складываем шелуху в банку, заливаем водой до 75 градусов и оставляем настаиваться 12 часов под крышкой. Получившийся золотистый настой процеживаем и используем для укоренения любых черенков — он действует как антисептик и защищает от гнили.

Важно помнить о свете: черенкам нужно 12–14 часов, поэтому желательно ставить их под обычную лампу. Такой натуральный раствор дает приживаемость выше 80%, а ягодные кустарники и вовсе укореняются почти идеально.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

