19 ноября 2025 в 11:15

Декабристу в середине ноября — обязательно: названа секретная подкормка — к Новому году обрадует пышным цветением

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сейчас, в середине ноября, у декабриста (шлюмбергеры) идёт самый ответственный момент — закладка цветочных почек. Если в ближайшие две недели дать ему правильное питание, в декабре он превратится в настоящий яркий «фейерверк». Главное — ни капли азота, только фосфор и калий!

Чем подкормить прямо сейчас (все варианты за 50–150 рублей):

  1. Любое удобрение для кактусов и суккулентов — идеальный баланс уже готов.
  2. Удобрение для цветущих растений. Берите любое. Но есть нюанс! Смотрим на состав - формула, где две последние цифры (фосфор и калий) значительно больше первой (азот). Ищем что-то типа 5-10-10 или 5:30:30.
  3. Монофосфат калия (секретное оружие всех цветоводов): 1 г на 1 л воды — и через 10 дней увидите первые бутоны.
  4. Подручные средства: 1 ст. л. древесной золы на литр горячей воды, настоять 2 часа, полить; 1 ч. л. сахара на литр воды — глюкоза заставляет корни работать на цветение.

Подкармливаем 1 раз в 10–14 дней, только по влажной земле. Температура — обязательно прохлада +12…+16 °C (ставим на самый холодный подоконник). Поливаем умеренно, как только верхний слой грунта подсох. И самое важное: с момента появления первых бутончиков горшок не крутим и не переставляем — декабрист моментально сбросит всё.

Сделайте одну подкормку прямо на этой неделе — и к католическому Рождеству, а потом и к нашему Новому году ваш декабрист будет усыпан цветами так, что за листвы не видно. Проверено сотнями хозяек! Сохраняйте, пока не поздно.

Ранее мы рассказывали о многолетнике-чуде, который не нужно поливать. Посадите в ноябре — весной весь сад в гирляндах ярких соцветий.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
