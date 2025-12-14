Почему декабрист охотно расцветает зимой и как простой рис усиливает его красоту: проверенный способ ухода для пышного цветения

Декабрист умеет радовать яркими бутонами тогда, когда другие комнатные растения переживают стресс. Короткий день и сухой воздух ему не мешают, но без правильного зимнего ухода пышного цветения не дождаться. Есть простой прием, который опытные хозяйки используют раз в сезон, и он действительно работает.

Зигокактус нельзя часто переставлять и заливать водой — он это не любит. Зато он отлично реагирует на подкормку рисом. Всего 1 ст. л. сухой крупы распределите по поверхности грунта и слегка вмешайте в верхний слой. После обычного полива рис начнет выделять крахмал, а вместе с ним — калий, кальций и йод. Эти вещества помогают растению легче переносить зиму, быстрее формировать бутоны и дольше держать цветение. Главное — не мыть крупу и проводить такую подкормку только один раз за сезон.

