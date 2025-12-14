Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Почему декабрист охотно расцветает зимой и как простой рис усиливает его красоту: проверенный способ ухода для пышного цветения

Фото: R. Koenig/blickwinkel/Global Look Press
Декабрист умеет радовать яркими бутонами тогда, когда другие комнатные растения переживают стресс. Короткий день и сухой воздух ему не мешают, но без правильного зимнего ухода пышного цветения не дождаться. Есть простой прием, который опытные хозяйки используют раз в сезон, и он действительно работает.

Зигокактус нельзя часто переставлять и заливать водой — он это не любит. Зато он отлично реагирует на подкормку рисом. Всего 1 ст. л. сухой крупы распределите по поверхности грунта и слегка вмешайте в верхний слой. После обычного полива рис начнет выделять крахмал, а вместе с ним — калий, кальций и йод. Эти вещества помогают растению легче переносить зиму, быстрее формировать бутоны и дольше держать цветение. Главное — не мыть крупу и проводить такую подкормку только один раз за сезон.

Ранее сообщалось, что многие хозяйки жалеют, что герань нельзя сохранить зимой, и каждую весну покупают новые кустики. А между тем этот цветок — настоящий многолетник, который может радовать годами. Секрет прост — растению нужна не комнатная теплота, а прохладная зимовка, имитирующая его естественные условия.

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов
Общество

Вместо шубы на Новый год готовлю рулет из селедки: съедается еще до боя курантов

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат
Россия

Зеленский приехал в Купянск? Где его видели, почему его не уничтожат

