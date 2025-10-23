Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 14:44

Как заставить декабрист цвести в разгар зимы — секреты натуральной подкормки, которая творит чудеса

Цветущий кактус Шлюмбергера Цветущий кактус Шлюмбергера Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Шлюмбергера, или декабрист, — удивительное растение, которое радует яркими цветами прямо на Рождество. Чтобы кустики выглядели пышно и нарядно, совсем необязательно покупать дорогие удобрения: есть простой способ подкормки из того, что найдется под рукой.

Главное условие для бутонизации — прохлада. На жарком подоконнике декабрист будет цвести вяло, даже при регулярной подкормке, поэтому выбирайте самое холодное место в доме или подвесьте горшок чуть выше отопительных приборов.

Отличным питанием для рождественника станет компостный чай — натуральное удобрение, насыщенное микроэлементами. Его легко приготовить: компост заливают водой, настаивают несколько дней и процеживают.

Достаточно подливать такой «чай» раз в месяц, чтобы растение получало все необходимое для пышного цветения. Такой способ подходит всем сортам декабриста и может использоваться для других комнатных цветов, обеспечивая им здоровье и красоту без химии.

Ранее сообщалось, что осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на зимовку и будущее цветение растения. При неправильном подходе куст можно лишить бутонов, а при грамотном уходе — получить обильное цветение уже в следующем сезоне.

цветы
растения
советы
декабристы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
