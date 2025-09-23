Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 16:56

Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осенняя обрезка гортензии напрямую влияет на зимовку и будущее цветение растения. При неправильном подходе куст можно лишить бутонов, а при грамотном уходе — получить обильное цветение уже в следующем сезоне.

Крупнолистная гортензия формирует цветочные почки на побегах предыдущего года. Поэтому осенью ей делают только санитарную обрезку: удаляют слабые и поврежденные ветви, а основное формирование проводят летом после цветения.

Метельчатые и древовидные сорта образуют бутоны на побегах текущего года, что позволяет проводить более смелую обрезку осенью. Оптимальное время — после первых заморозков, когда движение сока в тканях замедляется.

Пошаговая инструкция по осенней обрезке

Шаг 1. Подготовка инструментов
Используйте острый секатор с храповым механизмом для тонких ветвей и садовую пилку для толстых. Перед работой обязательно продезинфицируйте инструменты 70% спиртом. Лучшее время — сухой ясный день в конце октября при температуре +5…+7 °C.

Шаг 2. Санитарная обрезка
Удалите все сухие, поврежденные, больные, а также перекрещивающиеся ветви. Срезы выполняйте под углом 45° — так вода не будет застаиваться.

Шаг 3. Формировка куста
У метельчатых и древовидных сортов оставляйте 3−5 крепких скелетных ветвей. Обрезайте на 2−3 см выше наружной почки. Между основными ветвями сохраняйте расстояние 15−20 см, а у основания полностью удаляйте тонкие нулевые побеги.

Шаг 4. Обработка срезов
Все срезы толщиной более 1 см покройте садовым варом с фунгицидными добавками или натуральной масляной краской на основе олифы. Это защитит куст от инфекций и ускорит заживление.

Правильно проведенная осенняя обрезка помогает гортензии безопасно перезимовать и заложить прочный фундамент для обильного цветения следующей весной.

