Гортензия снова как в журнале: простой способ омолодить куст

Гортензия снова как в журнале: простой способ омолодить куст

Гортензия — одно из самых любимых садовых растений. Она радует пышным цветением и не требует сложного ухода. Но со временем даже этот красавец-куст стареет: побеги грубеют, цветение становится слабым, а декоративность теряется.

Расставаться с растением не нужно — достаточно провести омолаживающую обрезку. Она вернёт кусту силу и красоту, а сад снова наполнится яркими цветами.

Как омолодить гортензию правильно:

Сроки. Лучшее время для процедуры — осень или ранняя весна, когда движение сока замедлено.

Лучшее время для процедуры — осень или ранняя весна, когда движение сока замедлено. Постепенность. Обрезку нужно растянуть на 2–3 сезона, чтобы куст не испытал сильного стресса.

Обрезку нужно растянуть на 2–3 сезона, чтобы куст не испытал сильного стресса. Первый этап. Удалите старые, сухие и больные ветви. За один сезон нельзя срезать более 1/3 куста.

Удалите старые, сухие и больные ветви. За один сезон нельзя срезать более 1/3 куста. Техника. Срезы делайте под углом 45° на 2–3 см выше почки. Крупные срезы обязательно обработайте садовым варом.

Срезы делайте под углом 45° на 2–3 см выше почки. Крупные срезы обязательно обработайте садовым варом. Следующие годы. На второй год уберите ещё 30–40% старых ветвей, а на третий завершите процесс.

После такой поэтапной обрезки гортензия снова зацветёт пышно и обильно. Молодые побеги станут сильными, а куст вернёт себе прежнюю привлекательность.

При правильном уходе розы могут радовать цветами почти до октября. Помимо полива и обрезки увядших бутонов, в августе им особенно нужна подкормка, которая даст силы для продолжительного и яркого цветения.