27 августа 2025 в 10:19

Гортензия снова как в журнале: простой способ омолодить куст

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гортензия — одно из самых любимых садовых растений. Она радует пышным цветением и не требует сложного ухода. Но со временем даже этот красавец-куст стареет: побеги грубеют, цветение становится слабым, а декоративность теряется.

Расставаться с растением не нужно — достаточно провести омолаживающую обрезку. Она вернёт кусту силу и красоту, а сад снова наполнится яркими цветами.

Как омолодить гортензию правильно:

  • Сроки. Лучшее время для процедуры — осень или ранняя весна, когда движение сока замедлено.
  • Постепенность. Обрезку нужно растянуть на 2–3 сезона, чтобы куст не испытал сильного стресса.
  • Первый этап. Удалите старые, сухие и больные ветви. За один сезон нельзя срезать более 1/3 куста.
  • Техника. Срезы делайте под углом 45° на 2–3 см выше почки. Крупные срезы обязательно обработайте садовым варом.
  • Следующие годы. На второй год уберите ещё 30–40% старых ветвей, а на третий завершите процесс.

После такой поэтапной обрезки гортензия снова зацветёт пышно и обильно. Молодые побеги станут сильными, а куст вернёт себе прежнюю привлекательность.

При правильном уходе розы могут радовать цветами почти до октября. Помимо полива и обрезки увядших бутонов, в августе им особенно нужна подкормка, которая даст силы для продолжительного и яркого цветения.

цветы
гортензии
советы
растения
Валерия Мартынович
В. Мартынович
