Гортензия снова как в журнале: простой способ омолодить куст

Гортензия — одно из самых любимых садовых растений. Она радует пышным цветением и не требует сложного ухода. Но со временем даже этот красавец-куст стареет: побеги грубеют, цветение становится слабым, а декоративность теряется.
Расставаться с растением не нужно — достаточно провести омолаживающую обрезку. Она вернёт кусту силу и красоту, а сад снова наполнится яркими цветами.
Как омолодить гортензию правильно:
- Сроки. Лучшее время для процедуры — осень или ранняя весна, когда движение сока замедлено.
- Постепенность. Обрезку нужно растянуть на 2–3 сезона, чтобы куст не испытал сильного стресса.
- Первый этап. Удалите старые, сухие и больные ветви. За один сезон нельзя срезать более 1/3 куста.
- Техника. Срезы делайте под углом 45° на 2–3 см выше почки. Крупные срезы обязательно обработайте садовым варом.
- Следующие годы. На второй год уберите ещё 30–40% старых ветвей, а на третий завершите процесс.
После такой поэтапной обрезки гортензия снова зацветёт пышно и обильно. Молодые побеги станут сильными, а куст вернёт себе прежнюю привлекательность.
