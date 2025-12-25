Новый год — 2026
Клумба за три недели: этот цветок растет как на дрожжах и усыпан бутонами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для дачников, которые хотят получить яркую клумбу с минимальными усилиями, идеальным однолетником станет космея дваждыперистая. Этот цветок растет как на дрожжах и усыпан бутонами!

Это растение растет с невероятной скоростью, превращаясь за месяц из семечка в пышный, ажурный куст высотой до метра, усыпанный многочисленными ромашковидными цветками белого, розового, малинового и пурпурного оттенков. Космея абсолютно неприхотлива: она не боится засухи, бедной почвы, жары и ветра. Ей не нужны подкормки.

Достаточно один раз посеять семена прямо в грунт в мае и слегка присыпать землей. Через три недели получите яркую клумбу. Космея будет самосеяться, обеспечивая цветение на следующий год. Она непрерывно цветет с июня-июля до самых заморозков, привлекая в сад бабочек.

Ранее был назван многолетник, который цветет как в аномальную жару, так и в прохладное дождливое лето.

