Гортензии и зима: как накрывать цветы, чтобы не замерзли и радовали весной

Гортензия — один из самых красивых и неприхотливых цветов для дачного участка. Это многолетнее растение, которое при правильном уходе будет радовать цветением несколько сезонов подряд.

Однако гортензия плохо переносит сильные морозы, поэтому важно правильно подготовить кусты к зимовке и обеспечить им надежное укрытие.

Молодые растения особенно уязвимы и могут пострадать при температуре ниже -28 °C. Взрослые кусты более морозоустойчивы — они выдерживают холода до -40 °C и обычно не нуждаются в укрытии.

Многие ошибочно накрывают гортензии пленкой, что приводит к скоплению влаги и образованию ледяной корки на побегах. Другой популярный вариант — лапник, но хвойные ветки могут содержать грибковые споры, а их запах привлекает грызунов.

Лучшее укрытие для гортензии — спанбонд. Рекомендуется использовать два слоя: первый плотностью 42 г/м², второй — 60 г/м². Такая комбинация создаёт оптимальный микроклимат и защищает растение от резких перепадов температуры.

Первый слой укрытия кладут примерно 15 августа, фиксируя края кирпичами. Второй слой накрывают 18 августа, когда дневная температура стабильно опускается ниже 22 °C, и растение начинает нуждаться в защите.

Весной, в середине марта, укрытие снимают постепенно: сначала верхний слой, через неделю — нижний. Такой подход помогает избежать стресса у гортензии и способствует её здоровому цветению.

