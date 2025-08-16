Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 10:19

Гортензии и зима: как накрывать цветы, чтобы не замерзли и радовали весной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Гортензия — один из самых красивых и неприхотливых цветов для дачного участка. Это многолетнее растение, которое при правильном уходе будет радовать цветением несколько сезонов подряд.

Однако гортензия плохо переносит сильные морозы, поэтому важно правильно подготовить кусты к зимовке и обеспечить им надежное укрытие.

Молодые растения особенно уязвимы и могут пострадать при температуре ниже -28 °C. Взрослые кусты более морозоустойчивы — они выдерживают холода до -40 °C и обычно не нуждаются в укрытии.

Многие ошибочно накрывают гортензии пленкой, что приводит к скоплению влаги и образованию ледяной корки на побегах. Другой популярный вариант — лапник, но хвойные ветки могут содержать грибковые споры, а их запах привлекает грызунов.

Лучшее укрытие для гортензии — спанбонд. Рекомендуется использовать два слоя: первый плотностью 42 г/м², второй — 60 г/м². Такая комбинация создаёт оптимальный микроклимат и защищает растение от резких перепадов температуры.

Первый слой укрытия кладут примерно 15 августа, фиксируя края кирпичами. Второй слой накрывают 18 августа, когда дневная температура стабильно опускается ниже 22 °C, и растение начинает нуждаться в защите.

Весной, в середине марта, укрытие снимают постепенно: сначала верхний слой, через неделю — нижний. Такой подход помогает избежать стресса у гортензии и способствует её здоровому цветению.

Август — не финал сезона, а шанс продлить роскошное цветение роз почти до зимы. Один грамотный шаг сейчас может обеспечить вашему саду вторую волну бутонов.

гортензии
цветы
советы
сады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Рязанской области объявили траур после взрыва с погибшими
Воры за полторы минуты обчистили магазин с ювелирными украшениями на $2 млн
«Потому что нерусский»: Дмитриев о встрече с пугливым медвежонком на Аляске
«Победа России предрешена»: в Индии раскрыли, что произошло на Аляске
«Мне все это противно»: Фетисов ополчился на уехавших из России спортсменов
В России дополнительно выделят 500 млн рублей на одну дорогу
Личинка червя заползла под кожу трехлетнего ребенка на отдыхе в Таиланде
Кому положены льготы на ЖКХ и как их оформить?
Озвучена главная цель переговоров Путина и Трампа на Аляске
Назван «невидимый» способ сэкономить на ремонте квартиры
Россиянам рассказали о тренде на микропенсии у одной категории граждан
Противопоказания для солярия: кому нельзя загорать с искусственным солнцем
Зеленский анонсировал встречу с Трампом
Москва усилила помощь Донецку перед зимним периодом
В Европе созвали срочное заседание из-за саммита России и США на Аляске
Госпошлина за получение водительских прав в России увеличится вдвое
«Похоже, Путин сильно надавил»: на Западе узнали следующий ход Трампа
Трамп назвал настоящего виновника сближения России с Китаем
Кнайсль раскрыла подход Евросоюза к урегулированию конфликта на Украине
Журналист заявил о тайной договоренности перед встречей Путина и Зеленского
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.